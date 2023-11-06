РФ может построить военную базу в Ливии для слежки за странами ЕС — Bloomberg

Россия планирует расширить свое военное присутствие в восточной Ливии, построив военно-морскую базу. Это серьезный вызов для США и их европейских союзников.

В Ливии может появиться российская база

Источники Bloomberg сообщают, что между президентом России Владимиром Путиным и военным командующим восточной Ливии Халифой Хафтаром производится оборонное соглашение после их встречи в Москве в конце сентября.

Создание военной базы в Ливии даст России значительный плацдарм на южном пороге Европы. Поделиться

Bloomberg отмечает, что увеличение российской активности в Ливии бросает вызов США и Европе, уже находящимся в противостоянии с Кремлем из-за его вторжения в Украину и потенциальной роли в любом более широком конфликте на Ближнем Востоке.

Более того, Россия была очень активна в соседней Сирии в течение десятилетней гражданской войны в этой стране.

Саму же Ливию контролируют две борющиеся между собой администрации.

79-летний командующий восточной Ливии Хафтар контролирует многие крупные нефтяные объекты и может хотеть от РФ системы противовоздушной обороны, чтобы защитить его от конкурирующих сил в Триполи, поддерживаемых турецкой армией.

Реакция США на угрозу российской базы в Ливии

Издание сообщает, что администрация США ставит к угрозе "очень серьезно". Об этом заявил бывший специальный посланник США в Ливии Джонатан Винер.

Удержание России от Средиземного моря было ключевой стратегической целью – если Россия получит там порты, это даст ей возможность шпионить за всем Европейским Союзом. Поделиться

В то же время Россия уже имеет скрытое присутствие в Ливии из-за группы наемников Вагнера, прибывшей туда под гражданскую войну, начавшуюся после устранения Муаммара Каддафи в 2011 году.

РФ также планирует создать военно-морскую базу в Красном море в Судане, которая даст ей постоянный доступ к Суэцкому каналу, Индийскому океану и Аравийскому полуострову.