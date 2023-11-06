РФ може побудувати військову базу в Лівії для стеження за країнами ЄС — Bloomberg

Росія планує розширити свою військову присутність у східній Лівії побудувавши військово-морську базу. Це є серйозним викликом для США та їхніх європейських союзників.

У Лівії може з’явитися російська база

Джерела Bloomberg повідомляють, що між президентом Росії Володимиром Путіним і військовим командувачем східної Лівії Халіфою Хафтаром виробляється оборонна угода після їхньої зустрічі в Москві наприкінці вересня.

Створення військової бази у Лівії дасть Росії значний плацдарм на південному порозі Європи. Поширити

Bloomberg зазначає, що збільшення російської активності в Лівії кидає виклик США та Європі, які вже перебувають у протистоянні з Кремлем через його вторгнення в Україну та потенційну роль в будь-якому більш широкому конфлікті на Близькому Сході.

Більше того, Росія була дуже активною в сусідній Сирії протягом десятилітньої громадянської війни в цій країні.

Саму ж Лівію контролюють дві адміністрації, що борються між собою.

79-річний командувач східної Лівії Хафтар контролює багато великих нафтових об’єктів і може хотіти від РФ системи протиповітряної оборони, щоб захистити його від конкуруючих сил у Тріполі, яких підтримує турецька армія.

Реакція США на загрозу російської бази в Лівії

Видання повідомляє, що адміністрація США ставить до загрози «дуже серйозно». Про це заявив колишній спеціальний посланник США в Лівії Джонатан Вінер.

Утримання Росії від Середземного моря було ключовою стратегічною метою — якщо Росія отримає там порти, це дасть їй можливість шпигувати за всім Європейським Союзом. Поширити

Водночас Росія вже має приховану присутність у Лівії через групу найманців Вагнера, яка прибула туди під громадянської війни, що почалася після усунення Муаммара Каддафі в 2011 році.

РФ також планує створити військово-морську базу в Червоному морі в Судані, яка дасть їй постійний доступ до Суецького каналу, Індійського океану та Аравійського півострова.