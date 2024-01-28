РФ повторно атаковала ракетами промышленный объект в Полтавской области

Около 20:00 28 января Воздушные силы ВСУ предупредили, что на Кременчуг летит баллистическая ракета. Позже было сообщение об атаке РФ на промышленный объект в городе.

Российская баллистическая ракета попала в промышленное предприятие в Кременчуге

Сегодня во время российской ракетной атаки было зафиксировано попадание в промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области.

Об этом сообщает руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Второй день подряд враг атаковал Полтавскую область, – заметил глава ОВА. Поделиться

Он сообщил, что по предварительной информации снова попадание в промышленный объект в Кременчугском районе.

До этого Воздушные силы ВСУ предупредили Кременчуга об опасности.

28 января около 20:00 в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения россиянами баллистического вооружения. В 20.34 тревога была отменена.

Ракетный удар по Полтавской области 27 января

Вечером 27 января в Кременчуге и Полтаве слышались взрывы, в ряде областей объявляли воздушную тревогу. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, в результате атаки было попадание в промышленный объект, возник пожар.

Позже местные власти уточнили, что враг применил две баллистические ракеты для удара по Кременчугскому району. Обошлось без жертв и раненых.