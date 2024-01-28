РФ удруге атакувала ракетами промисловий об'єкт на Полтавщині

Близько 20.00 28 січня Повітряні сили ЗСУ попередили, що на Кременчук летить балістична ракета. Пізніше було повідомлення про атаку РФ на промисловий об'єкт у місті.

Російська балістична ракета влучила у промислове підприємство у Кременчуці

Сьогодні під час російської ракетної атаки було зафіксовано влучання в промисловий обʼєкт в Кременчуцькому районі Полтавської області.

Про це повідомляє керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Другий день поспіль ворог атакував Полтавську область, – зауважив голова ОВА. Поширити

Він повідомив, що за попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі.

До цього Повітряні сили ЗСУ попередили Кременчук про небезпеку.

28 січня близько 20:00 у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння. О 20.34 тривогу було відмінено.

Ракетний удар по Полтавській області 27 січня

Ввечері 27 січня у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, внаслідок атаки було влучання у промисловий об'єкт, виникла пожежа.

Пізніше місцева влада уточнила, що ворог застосував дві балістичні ракети для удару по Кременчуцькому району. Обійшлося без жертв та поранених.