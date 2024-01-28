РФ удруге атакувала ракетами промисловий об'єкт на Полтавщині

Близько 20.00 28 січня Повітряні сили ЗСУ попередили, що на Кременчук летить балістична ракета. Пізніше було повідомлення про атаку РФ на промисловий об'єкт у місті.
Російська балістична ракета влучила у промислове підприємство у Кременчуці
Сьогодні під час російської ракетної атаки було зафіксовано влучання в промисловий обʼєкт в Кременчуцькому районі Полтавської області.
Про це повідомляє керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Він повідомив, що за попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі.
До цього Повітряні сили ЗСУ попередили Кременчук про небезпеку.
28 січня близько 20:00 у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння. О 20.34 тривогу було відмінено.
Ракетний удар по Полтавській області 27 січня
Ввечері 27 січня у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.
Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, внаслідок атаки було влучання у промисловий об'єкт, виникла пожежа.
Пізніше місцева влада уточнила, що ворог застосував дві балістичні ракети для удару по Кременчуцькому району. Обійшлося без жертв та поранених.
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