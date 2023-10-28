РФ заставляет украинских военнопленных вступать в свои "добровольческие формирования" — аналитики

Аналитики Института изучения войны предполагают, что российские власти заставляют украинских военнопленных вступать в «добровольческие» формирования для войны против Украины.

РФ заставляет пленных воевать против Украины

Эксперты обращают внимание на то, что 27 октября российские государственные СМИ сообщили, что добровольческий батальон «Богдан Хмельницкий» завербовал около 70 украинских военнопленных из разных российских исправительных колоний.

Сообщалось, что он якобы приступил к обучению и после завершения учений будет отправлен на неопределенный участок линии фронта.

Принуждение военнопленных к боевым действиям было бы нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Она предполагает, что «ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в районах, где он может быть подвергнут огню в зоне боевых действий», и пленные не должны «привлекаться на работу, которая является нездоровой или опасной по характеру» .

Как живут пленные россияне в Украине

online.ua побывал в лагере российских военнопленных, где пообщался с ними.

Они рассказали, что в России получили помилование в обмен на контракт в армии РФ.

В то же время, они слышали о "нацистах" в Украине, однако здесь их не нашли, а теперь хотят вернуться домой, но уже не на фронт.