РФ змушує українських військовополонених вступати до своїх "добровольчих формувань" — аналітики

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що російська влада примушує українських військовополонених вступати до «добровольчих» формувань для війни проти України.

РФ змушує полонених воювати проти України

Експерти звертають увагу на те, що 27 жовтня російські державні ЗМІ повідомили, що добровольчий батальйон «Богдан Хмельницький» «завербував» близько 70 українських військовополонених з різних російських виправних колоній.

Повідомлялося, що він нібито розпочав навчання та після завершення навчання буде відправлений на невизначену ділянку лінії фронту.

Примушування військовополонених до бойових дій було б порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Вона передбачає, що «жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у районах, де він може бути підданий вогню в зоні бойових дій», і полонені не повинні «залучатися на роботу, яка є нездоровою або небезпечною за характером».

Як живуть полонені росіяни в Україні

online.ua побував у таборі російських військовополонених, де поспілкувався з ними.

Вони розповіли, що у Росії отримали помилування в обмін на контракт в армії РФ.

Водночас вони чули про "нацистів" в Україні, проте тут їх не знайшли, а тепер хочуть повернутися додому, але вже не на фронт.