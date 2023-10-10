Россия и Иран разжигают войну и хаос на Ближнем Востоке — The Telegraph

Тоталитарные альянсы подрывают мировой демократический порядок. По мнению британского полковника Ричарда Кэмпа, Запад должен продемонстрировать силу.
РФ и Иран преследуют свои цели на Ближнем Востоке
В своей колонке для The Telegraph полковник Ричард Кэмп, офицер британской армии в отставке, пишет, что сокрушительная атака на Израиль – это не работа самих террористов.
После Исламской революции 1979 года Иран стал настроен на уничтожение Израиля. Кемп пишет, что государственное террористическое крыло Тегерана, КВИР, на протяжении десятилетий финансировало, вооружало и экипировало террористов в Ливане, Газе и на Западном берегу реки Иордан.
Рука Москвы в этом конфликте достигает середины 1970-х годов и раньше, когда КГБ вербовало, финансировало и руководило палестинскими террористическими группами как средство подрыва влияния США и Великобритании на Ближнем Востоке.
В последние месяцы делегации ХАМАСа и Исламского джихада в Газе посетили Москву, где они встретились с чиновниками высокого уровня, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Кемп напоминает, что ось между Москвой и Тегераном началась на волне восстания против Асада в Сирии, подавленного силами Ирана и российскими союзниками, включая группу Вагнера.
Эта ось укрепилась после вторжения РФ в Украину, когда Иран передал тысячи беспилотников-убийц Shahed России.
Таким образом, обе страны имеют веские основания для дестабилизации Ближнего Востока, способствуя палестинской агрессии против Израиля именно в это конкретное время.
Почему РФ и Иран хотят дестабилизации именно сейчас
Иран хочет нарушить отношения Израиля с арабскими странами и особенно дипломатическую нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, которая, казалось, приближалась за несколько дней до войны.
Для России ключевым элементом стратегии Путина является истощение жизненно важной поддержки Запада, которая помогла Украине в борьбе и раскол между странами-донорами.
Когда вспыхнуло насилие против Израиля, Кремль немедленно обнародовал сообщения, обвиняющие Запад в конфликте.
Полковник Кэмп отмечает, что ось Россия-Иран символизирует растущий вызов для Запада, поскольку новые тоталитарные альянсы работают над подрывом демократического порядка.
Ричард Кэмп посетил передовую в Украине
Полковник Кемп лично побывал на передовом контрнаступлении ВСУ вместе с командой online.ua и рассказал, с чем приходится сталкиваться украинским военным.
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