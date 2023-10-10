Россия и Иран разжигают войну и хаос на Ближнем Востоке — The Telegraph

РФ и Иран преследуют свои цели на Ближнем Востоке

В своей колонке для The Telegraph полковник Ричард Кэмп, офицер британской армии в отставке, пишет, что сокрушительная атака на Израиль – это не работа самих террористов.

Скорее, они являются добровольными инструментами ирано-российской оси, которая хочет разжигать войну и хаос на Ближнем Востоке, преследуя собственные геополитические цели. Поделиться

После Исламской революции 1979 года Иран стал настроен на уничтожение Израиля. Кемп пишет, что государственное террористическое крыло Тегерана, КВИР, на протяжении десятилетий финансировало, вооружало и экипировало террористов в Ливане, Газе и на Западном берегу реки Иордан.

Рука Москвы в этом конфликте достигает середины 1970-х годов и раньше, когда КГБ вербовало, финансировало и руководило палестинскими террористическими группами как средство подрыва влияния США и Великобритании на Ближнем Востоке.

В последние месяцы делегации ХАМАСа и Исламского джихада в Газе посетили Москву, где они встретились с чиновниками высокого уровня, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Кемп напоминает, что ось между Москвой и Тегераном началась на волне восстания против Асада в Сирии, подавленного силами Ирана и российскими союзниками, включая группу Вагнера.

Эта ось укрепилась после вторжения РФ в Украину, когда Иран передал тысячи беспилотников-убийц Shahed России.

Россия также предоставила Ирану кибертехнологии, а также захваченное в Украине западное оружие, включая британские и американские противотанковые системы. Поделиться

Таким образом, обе страны имеют веские основания для дестабилизации Ближнего Востока, способствуя палестинской агрессии против Израиля именно в это конкретное время.

Почему РФ и Иран хотят дестабилизации именно сейчас

Иран хочет нарушить отношения Израиля с арабскими странами и особенно дипломатическую нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, которая, казалось, приближалась за несколько дней до войны.

Для России ключевым элементом стратегии Путина является истощение жизненно важной поддержки Запада, которая помогла Украине в борьбе и раскол между странами-донорами.

Москва считает насилие на Ближнем Востоке эффективным способом отвлечь политическое внимание США от войны в Украине. Поделиться

Когда вспыхнуло насилие против Израиля, Кремль немедленно обнародовал сообщения, обвиняющие Запад в конфликте.

Полковник Кэмп отмечает, что ось Россия-Иран символизирует растущий вызов для Запада, поскольку новые тоталитарные альянсы работают над подрывом демократического порядка.

Этому не удастся противостоять путём умиротворения. Эта война должна напомнить Западу, что единственный способ противостоять силе – это сила – в этом случае сила, чтобы поддержать Израиль против нападения, с которым он сталкивается. Поделиться

Ричард Кэмп посетил передовую в Украине

Полковник Кемп лично побывал на передовом контрнаступлении ВСУ вместе с командой online.ua и рассказал, с чем приходится сталкиваться украинским военным.