Росія та Іран розпалюють війну та хаос на Близькому Сході — The Telegraph

РФ та Іран переслідують свої цілі на Близькому Сході

У своїй колонці для The Telegraph полковник Річард Кемп, офіцер британської армії у відставці, пише, що нищівна атака на Ізраїль – це не робота терористів, які воюють самі.

Скоріше вони є добровільними інструментами ірано-російської осі, яка хоче розпалювати війну та хаос на Близькому Сході, переслідуючи власні геополітичні цілі. Поширити

Після Ісламської революції 1979 року Іран став налаштованим на знищення Ізраїлю. Кемп пише, що державне терористичне крило Тегерана, КВІР, протягом десятиліть фінансувало, озброювало та екіпірувало терористів у Лівані, Газі та на Західному березі річки Йордан.

Рука Москви в цьому конфлікті сягає середини 1970-х років і раніше, коли КДБ вербував, фінансував і керував палестинськими терористичними групами як засіб підриву впливу США та Великої Британії на Близькому Сході.

Останніми місяцями делегації ХАМАСу та Ісламського джихаду в Газі відвідали Москву, де вони зустрілися з урядовцями високого рівня, включаючи міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Кемп нагадує, що вісь між Москвою та Тегераном почалася на хвилі повстання проти Асада в Сирії, яке було придушене силами Ірану та російськими союзниками, включаючи групу Вагнера.

Ця вісь зміцнилася після вторгнення РФ в Україну, коли Іран передав тисячі безпілотників-убивць Shahed Росії.

Росія також надала Ірану кібертехнології, а також захоплену в Україні західну зброю, включаючи британські та американські протитанкові системи. Поширити

Таким чином обидві країни мають вагомі підстави для дестабілізації Близького Сходу, сприяючи палестинській агресії проти Ізраїлю саме в цей конкретний час.

Чому РФ та Іран хочуть дестабілізації саме зараз

Іран хоче порушити відносини Ізраїлю з арабськими країнами і особливо дипломатичну нормалізацію відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, яка, здавалося, наближалася за кілька днів до цієї війни.

Для Росії ключовим елементом стратегії Путіна є виснаження життєво важливої ​​підтримки Заходу, яка допомогла Україні в боротьбі, і розкол між країнами-донорами.

Москва вважає насильство на Близькому Сході ефективним способом відволікти політичну увагу США від війни в Україні. Поширити

Коли спалахнуло насильство проти Ізраїлю, Кремль негайно оприлюднив повідомлення, в яких звинувачував Захід у конфлікті.

Полковник Кемп зазначає, що вісь Росія-Іран символізує зростаючий виклик для Заходу, оскільки нові тоталітарні альянси працюють над підривом демократичного порядку.

Цьому не вдасться протистояти шляхом умиротворення. Натомість ця війна має нагадати Заходу, що єдиний спосіб протистояти силі – це сила – у цьому випадку сила, щоб підтримати Ізраїль проти нападу, з яким він стикається. Поширити

Річард Кемп відвідав передову в Україні

Полковник Кемп особисто побував на передовій контрнаступу ЗСУ разом з командою online.ua і розповів, з чим доводиться стикатися українським військовим.