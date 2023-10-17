Россия отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний — Reuters

В Российской Федерации заявили об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Россия отозвала ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний

Об этом рассказал спикер нижней палаты Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, - заявил спикер Володин. Поделиться

Такое решение Кремля российский чиновник объяснил якобы "безответственным отношением США к глобальной безопасности".

Российская Федерация сделает все, чтобы защитить своих граждан и сохранить глобальный стратегический паритет, сказал Володин. Поделиться

Известно, что 5 октября Владимир Путин заявил о своей неготовности сказать, следует ли России возобновить ядерные испытания после призывов некоторых экспертов РФ по безопасности и законодателей провести испытания ядерной бомбы для "предупреждения" Запада.

В сообщении говорится, что несмотря на то, что Россия отзывает ратификацию, она останется подписавшей договор стороной и будет продолжать сотрудничать с организацией, подписавшей соглашение о запрете испытаний, и с глобальной системой мониторинга, предупреждающей мир о любых ядерных испытаниях.

В издании отметили, что российские официальные лица утверждают, что отзыв ратификации не означает, что РФ намерена провести испытания ядерной бомбы. Вместе с тем, эксперты по контролю за вооружениями выражают обеспокоенность, что Россия может медленно двигаться к возобновлению ядерных испытаний.

Ядерные испытания в мире

По данным ООН, со времени подписания в 1945 г. Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и до 1996 г. было проведено более 2000 ядерных испытаний, из них 1032 – США, и 715 – СССР.

Отметим, что Российская Федерация сама никогда еще не проводила таких испытаний.

По мнению аналитиков, восстановление ядерных испытаний РФ, Штатами или Китаем может означать начало новой гонки ядерных вооружений между государствами, прекратившими ядерные испытания в 1991 году после распада Советского Союза.

С момента заключения ДВЗЯВ было проведено 10 ядерных испытаний. По данным ООН, Индия провела два испытания в 1998 году, Пакистан также два в 1998 году, а КНДР провела испытания в 2006, 2009, 2013, дважды в 2016 и 2017 годах.