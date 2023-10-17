Росія відкликала ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань — Reuters

У Російській Федерації заявили про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Росія відкликала ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань

Про це розповів спікер нижньої палати Держдуми РФ В’ячеслав Володін.

В інтересах забезпечення безпеки нашої країни ми відкликаємо ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, — заявив спікер Володін. Поширити

Таке рішення Кремля російський чиновник пояснив нібито "безвідповідальним ставленням США до глобальної безпеки".

Російська Федерація зробить все, щоб захистити своїх громадян і зберегти глобальний стратегічний паритет, — сказав Володін. Поширити

Відомо, що 5 жовтня Володимир Путін заявив про свою неготовність сказати, чи слід Росії відновити ядерні випробування після закликів деяких експертів РФ з безпеки та законодавців провести випробування ядерної бомби для "попередження" Заходу.

У повідомленні йдеться, що попри те, що Росія відкликає ратифікацію, вона залишиться стороною, що підписала договір, і продовжуватиме співпрацювати з організацією, яка підписала угоду про заборону випробувань, та з глобальною системою моніторингу, яка попереджає світ про будь-які ядерні випробування.

У виданні зазначили, що російські офіційні особи стверджують, що відкликання ратифікації не означає, що РФ має намір провести випробування ядерної бомби. Разом з тим експерти з контролю за озброєннями висловлюють стурбованість, що Росія може повільно рухатися до поновлення ядерних випробувань.

Ядерні випробування у світі

За даними ООН, з часу підписання в 1945 Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) і до 1996 року було проведено понад 2000 ядерних випробувань, з них 1032 – США, і 715 – СРСР.

Зазначимо, що Російська Федерація сама ще ніколи не проводила таких випробувань.

На думку аналітиків, відновлення ядерних випробувань РФ, Штатами чи Китаєм може означати початок нових перегонів ядерних озброєнь між державами, які припинили ядерні випробування у роки після розпаду Радянського Союзу у 1991 році.

З часу укладання ДВЗЯВ було проведено 10 ядерних випробувань. За даними ООН, Індія провела два випробування у 1998 році, Пакистан також два у 1998 році, а КНДР провела випробування у 2006, 2009, 2013 роках, двічі у 2016 та 2017 роках.