Россия хочет уничтожения украинской нации — Санду

Война в Украине направлена на уничтожение страны и украинцев как нации. Если бы Россия преуспела, Молдова, вероятно, перестала бы существовать как свободное государство.

Санду назвала цель России

16 октября президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия стремится восстановить контроль над входящими в СССР государствами, а украинцев уничтожить как нацию.

Об этом сообщает NewsMaker.

В своем выступлении на состоявшейся в Чехии 27-й конференции "Форум 2000" президент Молдовы Майя Санду отметила важность демократии, когда речь идет о войне России против Украины.

Сегодня Россия хочет контролировать бывшие советские республики, как в прошлом она контролировала страны Центральной и Восточной Европы, – подчеркнула Санду. Поделиться

Она сказала, что суждения некоторых стран региона о том, что они могут оставаться в стороне, ошибочны. Она подчеркнула, что большинство стран должны сделать выбор, на каком они стороне: "на стороне демократии и свободы или на стороне угнетения и пропаганды".

Напряженные отношения Молдовы и России

20 мая президент Молдовы Майя Санду сказала, что Россия не является стратегическим партнером для государства из-за его действий. Россия держит против воли молдавского народа 30 лет войска на территории страны.

Молдова выполнит решение Международного уголовного суда и арестует российского президента Владимира Путина, если он приедет в страну.

Власти страны решили выслать из страны десятки российских дипломатов после публикации резонансного расследования Jurnal TV и The Insider, в котором говорилось, что на крыше российского посольства в Молдове установлены десятки антенн и спутниковых тарелок, которые спецслужбы РФ используют для слежки.

МИД Молдовы сразу вызвал посла РФ Олега Васнецова, чтобы тот объяснил, что происходит.

По словам лидера страны Май Санду, спецслужбы Молдовы проинформированы о ситуации и впоследствии они предложат "решение этой проблемы".

Впоследствии глава МИД Нику Попеску заявил, что его команда намерена сократить численность персонала посольства РФ в Кишиневе.