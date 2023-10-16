Росія хоче знищення української нації — Санду

Війна в Україні спрямована на знищення країни та українців як нації. Якби Росія досягла успіху, Молдова, ймовірно, перестала б існувати як вільна держава.

Санду назвала мету Росії

16 жовтня президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія прагне відновити контроль над державами, які входили до СРСР, а українців знищити як націю

Про це повідомляє NewsMaker.

У своєму виступі на 27-й конференції "Форум 2000", яка відбулася в Чехії, президентка Молдови Майя Санду наголосила на важливості демократії, коли мова йде про війну Росії проти України.

Сьогодні Росія хоче контролювати колишні радянські республіки, як у минулому вона контролювала країни Центральної та Східної Європи, – наголосила Санду. Поширити

Вона сказала, що судження деяких країн регіону про те, що вони можуть залишатись осторонь, є помилковими. Вона підкреслила, що більшість країн мають зробити вибір на якому вони боці: "на боці демократії та свободи чи на боці пригнічення та пропаганди".

Напружені відносини Молдови та Росії

20 травня президентка Молдови Мая Санду сказала, що Росія не є стратегічним партнером для держави через її дії. Росія тримає проти волі молдовського народу 30 років війська на території країни.

Молдова виконає рішення Міжнародного кримінального суду та заарештує російського президента Володимира Путіна, якщо він приїде до країни.

Влада країни вирішила вислати з країни десятки російських дипломатів після публікації резонансного розслідування Jurnal TV і The Insider, в якому йшлося, що на даху російського посольства в Молдові встановлено десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби РФ використовують для стеження.

МЗС Молдови одразу викликало посла РФ Олега Васнецова, щоб той пояснив, що насправді відбувається.

За словами лідерки країни Маї Санду, спецслужби Молдови поінформовані про ситуацію і згодом вони запропонують "вирішення цієї проблеми".

Згодом очільник МЗС Ніку Попеску заявив, що його команда має намір скоротити чисельність персоналу посольства РФ у Кишиневі.