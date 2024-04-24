Россияне вывозят животных из заповедника «Аскания-Нова»
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне вывозят животных из заповедника «Аскания-Нова»

Аскания-Нова
Читати українською
Источник:  Укринформ

Из Биосферного заповедника "Аскания-Нова" за период его оккупации незаконно вывезли 10 животных, в том числе лошадей Пржевальского, зебр Чапмана, бизонов американских, оленей.

Россияне вывозят животных из заповедника «Аскания-Нова»

Из Биосферного заповедника "Аскания-Нова" за период его оккупации незаконно вывезли 10 животных, — сказал директор Биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Фальц-Фейна НААН Виктор Шаповал.

В частности, по его словам, 1 декабря 2023 оккупационная администрация заповедника осуществила незаконный «обмен» животных зоологического парка «Аскания-Нова» с Государственным природным биосферным заповедником «Ростовский» и Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных «Живая природа степи» (г. Ростов-на-Дону), в рамках предварительно подписанных «соглашений о творческом сотрудничестве».

Как рассказал Шаповал, из коллекции зоопарка «Аскания-Нова» вывезли две зебры Чапмана, две особи бизона американского, два коня Пржевальского, одну особь оленя Давида. Также известно, что еще один олень Давида в процессе перегонки травмировался и погиб.

В то же время, как отметил действующий руководитель биосферного заповедника, в асканийский зоопарк завезли двух самцов антилопы канна, двух верблюдов двугорбых, самца гуанако.

Еще один факт вывоза животных из Аскании-Нова зафиксирован 23 апреля 2024 года. Незаконно вывезены три особи зебры Чапмана из коллекции зоологического парка "Аскания-Нова" в АР Крым в рамках "обмена" животных с частным Ялтинским зоопарком "Сказка" и Парком львов "Тайган" (директор Зубков), — отметил Шаповал.

В биосферный заповедник «Аскания-Нова» завезли самца альпака, самок какая и коз камори, вьетнамских свинок, карликовых баранов, пеликанов и дрохов.

Как подчеркнул Шаповал, "судя по перечню "обменного фонда", частный предприниматель Зубков может быть вполне удовлетворен результатом".

Что касается обменов, то Шаповал отмечает, что вопрос не стоит в плоскости равноценности обмена, но в заповедник «Аскания-Нова» завозят распространенные виды животных. «Это незаконные действия безотносительно к выгоде! Но следует понимать, что редкие дикие виды животных с охранным статусом обмениваются на распространенные одомашненные виды», — отметил он.

Шаповал подчеркнул, что держащиеся в Аскании-Нова кони Пржевальского занесены в Международную племенную книгу, а зоопарк «Аскания-Нова» является участником Европейской программы сохранения исчезающих видов животных (ЭЭР) в части сохранения данного вида. Кроме того, лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу Украины и Красный список МСОП (статус «исчезнувший из природы»), а также Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры (CITES, I категория).

Кроме того, олень Давида и бизон американский — виды, включенные в Красный список МСОП со статусом «на грани исчезновения» и «близкий к тем, кто находится под угрозой уничтожения» соответственно.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
5 дней пожара: армия РФ уничтожает заповедник на острове Джарылгач
5 дней пожара: армия РФ уничтожает заповедник на острове Джарылгач
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты строят "амфитеатр" в заповеднике Херсонес Таврический
Российские оккупанты строят "амфитеатр" в заповеднике Херсонес Таврический
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" охватил масштабный пожар
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" охватил масштабный пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?