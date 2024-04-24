Из Биосферного заповедника "Аскания-Нова" за период его оккупации незаконно вывезли 10 животных, в том числе лошадей Пржевальского, зебр Чапмана, бизонов американских, оленей.

Россияне вывозят животных из заповедника «Аскания-Нова»

Из Биосферного заповедника "Аскания-Нова" за период его оккупации незаконно вывезли 10 животных, — сказал директор Биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Фальц-Фейна НААН Виктор Шаповал. Поделиться

В частности, по его словам, 1 декабря 2023 оккупационная администрация заповедника осуществила незаконный «обмен» животных зоологического парка «Аскания-Нова» с Государственным природным биосферным заповедником «Ростовский» и Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных «Живая природа степи» (г. Ростов-на-Дону), в рамках предварительно подписанных «соглашений о творческом сотрудничестве».

Как рассказал Шаповал, из коллекции зоопарка «Аскания-Нова» вывезли две зебры Чапмана, две особи бизона американского, два коня Пржевальского, одну особь оленя Давида. Также известно, что еще один олень Давида в процессе перегонки травмировался и погиб.

В то же время, как отметил действующий руководитель биосферного заповедника, в асканийский зоопарк завезли двух самцов антилопы канна, двух верблюдов двугорбых, самца гуанако.

Еще один факт вывоза животных из Аскании-Нова зафиксирован 23 апреля 2024 года. Незаконно вывезены три особи зебры Чапмана из коллекции зоологического парка "Аскания-Нова" в АР Крым в рамках "обмена" животных с частным Ялтинским зоопарком "Сказка" и Парком львов "Тайган" (директор Зубков), — отметил Шаповал. Поделиться

В биосферный заповедник «Аскания-Нова» завезли самца альпака, самок какая и коз камори, вьетнамских свинок, карликовых баранов, пеликанов и дрохов.

Как подчеркнул Шаповал, "судя по перечню "обменного фонда", частный предприниматель Зубков может быть вполне удовлетворен результатом".

Что касается обменов, то Шаповал отмечает, что вопрос не стоит в плоскости равноценности обмена, но в заповедник «Аскания-Нова» завозят распространенные виды животных. «Это незаконные действия безотносительно к выгоде! Но следует понимать, что редкие дикие виды животных с охранным статусом обмениваются на распространенные одомашненные виды», — отметил он.

Шаповал подчеркнул, что держащиеся в Аскании-Нова кони Пржевальского занесены в Международную племенную книгу, а зоопарк «Аскания-Нова» является участником Европейской программы сохранения исчезающих видов животных (ЭЭР) в части сохранения данного вида. Кроме того, лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу Украины и Красный список МСОП (статус «исчезнувший из природы»), а также Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры (CITES, I категория).

Кроме того, олень Давида и бизон американский — виды, включенные в Красный список МСОП со статусом «на грани исчезновения» и «близкий к тем, кто находится под угрозой уничтожения» соответственно.