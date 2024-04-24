З Біосферного заповідника «Асканія-Нова» за період його окупації незаконно вивезли 10 тварин, зокрема коней Пржевальського, зебр Чапмана, бізонів американських, оленів.

Росіяни вивозять тварин із заповідника «Асканія-Нова»

З Біосферного заповідника «Асканія-Нова» за період його окупації незаконно вивезли 10 тварин, — сказав директор Біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Фальц-Фейна НААН Віктор Шаповал. Поширити

Зокрема, за його словами, 1 грудня 2023 року окупаційна адміністрація заповідника здійснила незаконний «обмін» тварин зоологічного парку «Асканія-Нова» з Державним природним біосферним заповідником «Ростовський» та Асоціацією зі збереження та відновлення рідкісних та зникаючих видів тварин «Жива природа степу» (м. Ростов-на-Дону), в рамках попередньо підписаних «угод про творчу співпрацю».

Як розповів Шаповал, з колекції зоопарку «Асканія-Нова» вивезли дві зебри Чапмана, дві особини бізона американського, два коні Пржевальського, одну особину оленя Давида. Також відомо, що ще один олень Давида в процесі перегонки травмувався і загинув.

Водночас, як зазначив чинний керівник біосферного заповідника, в асканійський зоопарк завезли двох самців антилопи канна, двох верблюдів двогорбих, самця гуанако.

Ще один факт вивезення тварин з Асканії-Нова зафіксований 23 квітня 2024 року. Незаконно вивезені три особини зебри Чапмана з колекції зоологічного парку «Асканія-Нова» до АР Крим в рамках «обміну» тварин з приватним Ялтинським зоопарком «Казка» та Парком левів «Тайган» (директор Зубков), — зазначив Шаповал. Поширити

Натомість, в біосферний заповідник «Асканія-Нова» завезли самця альпака, самок яка та кіз каморі, в'єтнамських свинок, карликових баранів, пеліканів та дрохв.

Як підкреслив Шаповал, «судячи з переліку «обмінного фонду», приватний підприємець Зубков може бути цілком задоволений результатом».

Щодо «обмінів», то Шаповал зазначає, що питання не стоїть у площині рівноцінності обміну, але у заповідник «Асканія-Нова» завозять поширені види тварин. «Це незаконні дії безвідносно до вигоди! Але треба розуміти, що рідкісні дикі види тварин з охоронним статусом обмінюються на поширені одомашнені види», — зауважив він.

Шаповал наголосив, що коні Пржевальського, які утримуються в Асканії-Нова, занесені до Міжнародної племінної книги, а зоопарк «Асканія-Нова» є учасником Європейської програми збереження зникаючих видів тварин (ЕЕР) в частині збереження даного виду. Окрім того, кінь Пржевальського занесений до Червоної книги України та Червоного списку МСОП (статус «зниклий з природи»), а також Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES, І категорія).

Крім того, олень Давида та бізон американський — види, включені до Червоного списку МСОП зі статусом «на межі зникнення» та «близький до тих, які знаходяться під загрозою знищення» відповідно.