Российские провокаторы в очередной раз осквернили могилу Степана Бандеры в Мюнхене

На могиле Проводника украинского народа, лидера украинских националистов, Героя Украины Степана Бандеры на кладбище в Мюнхене снова появились надписи, предположительно, сделанные российскими спецслужбами.

Вандалы осквернили могилу Бандеры в Мюнхене

На памятнике Степану Бандере написали провокационные призывы.

Об этом сообщил руководитель "Организации украинских националистов — бандеровцев" Олег Медуница в Facebook.

Очередной акт вандализма в Мюнхене. Буквально в канун Дня Героев. На кладбище Вальдфридгоф российские агенты в очередной раз осквернили могилу нашего Проводника. За последние годы я уже даже сбился со счета, еще раз это. Провокационная надпись явно рассчитана на внесение раскола в украинское общество. Олег Медуница Глава "Организации украинских националистов — бандеровцев"

Неизвестные написали на каменном кресте на могиле Бандеры слова "Нам нужны выборы".

Медуница снова обратился к власти с предложением создать в Украине Мемориал павших Героев для великих сынов украинского народа, похороненных за границей.

Мы, Организация Украинских Националистов — бандеровцев, в очередной раз призываем создать в Украине Мемориал павших Героев, предусматривающий перезахоронение с чужой земли проводников освободительной борьбы, в частности Симона Петлюру, Евгения Коновальца, Степана Бандеру. Поделиться

Он отметил, что поддерживает начало работы над Национальным военным мемориальным кладбищем в Украине.

Слава Богу, дело сдвинулось с мертвой точки и создается Национальное военное мемориальное кладбище. Но этот труд нужно ускорить. Прах наших славных предшественников никогда не будет оставлять в покое московских агрессоров, и обязанность Украинского государства — заботиться о памяти и достойном почитании павших Героев!

Осквернена могила Степана Бандеры

В Мюнхене 24 июля 2022 г. осквернили могилу лидера украинского национального движения первой половины ХХ века Степана Бандеры.

Об этом сообщил Алесь Чайчиц.

Могила Бандеры

Могила Степана Бандеры в Мюнхене повреждена вандалами. Решил ее впервые посетить, а там полиция и это зрелище. Поделиться

В октябре 2018 года пророссийский пропагандист, британец Грэм Филлипс, также надругался над могилой лидера ОУН Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене.

Могила Бандеры

К могильному кресту пропагандист прикрепил баннер с надписью "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".

Как известно, 15 октября — годовщина гибели Бандеры, убитого агентом КГБ Сташинским в Мюнхене.