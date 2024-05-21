Российские провокаторы в очередной раз осквернили могилу Степана Бандеры в Мюнхене
Категория
Украина
Дата публикации

Российские провокаторы в очередной раз осквернили могилу Степана Бандеры в Мюнхене

Могила Бандеры
Читати українською
Источник:  online.ua

На могиле Проводника украинского народа, лидера украинских националистов, Героя Украины Степана Бандеры на кладбище в Мюнхене снова появились надписи, предположительно, сделанные российскими спецслужбами.

Вандалы осквернили могилу Бандеры в Мюнхене

На памятнике Степану Бандере написали провокационные призывы.

Об этом сообщил руководитель "Организации украинских националистов — бандеровцев" Олег Медуница в Facebook.

Очередной акт вандализма в Мюнхене. Буквально в канун Дня Героев. На кладбище Вальдфридгоф российские агенты в очередной раз осквернили могилу нашего Проводника. За последние годы я уже даже сбился со счета, еще раз это. Провокационная надпись явно рассчитана на внесение раскола в украинское общество.

Олег Медуница

Олег Медуница

Глава "Организации украинских националистов — бандеровцев"

Неизвестные написали на каменном кресте на могиле Бандеры слова "Нам нужны выборы".

Медуница снова обратился к власти с предложением создать в Украине Мемориал павших Героев для великих сынов украинского народа, похороненных за границей.

Мы, Организация Украинских Националистов — бандеровцев, в очередной раз призываем создать в Украине Мемориал павших Героев, предусматривающий перезахоронение с чужой земли проводников освободительной борьбы, в частности Симона Петлюру, Евгения Коновальца, Степана Бандеру.

Он отметил, что поддерживает начало работы над Национальным военным мемориальным кладбищем в Украине.

Слава Богу, дело сдвинулось с мертвой точки и создается Национальное военное мемориальное кладбище. Но этот труд нужно ускорить. Прах наших славных предшественников никогда не будет оставлять в покое московских агрессоров, и обязанность Украинского государства — заботиться о памяти и достойном почитании павших Героев!

Осквернена могила Степана Бандеры

В Мюнхене 24 июля 2022 г. осквернили могилу лидера украинского национального движения первой половины ХХ века Степана Бандеры.

Об этом сообщил Алесь Чайчиц.

Могила Бандеры

Могила Степана Бандеры в Мюнхене повреждена вандалами. Решил ее впервые посетить, а там полиция и это зрелище.

В октябре 2018 года пророссийский пропагандист, британец Грэм Филлипс, также надругался над могилой лидера ОУН Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене.

Могила Бандеры

К могильному кресту пропагандист прикрепил баннер с надписью "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".

Как известно, 15 октября — годовщина гибели Бандеры, убитого агентом КГБ Сташинским в Мюнхене.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Пророссийский пропагандист надругался над могилой Бандеры - видео
Пророссийский пропагандист надругался над могилой Бандеры - видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бандера – красавчик. Пленный вагнеровец оказался фанатом лидера ОУН
Бандера – красавчик. Пленный вагнеровец оказался фанатом лидера ОУН
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российские учителя поздравляли Путина с днем рождения с портретами Бандеры.
Российские учителя поздравляли Путина с днем рождения с портретами Бандеры.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?