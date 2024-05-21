Российские провокаторы в очередной раз осквернили могилу Степана Бандеры в Мюнхене

На могиле Проводника украинского народа, лидера украинских националистов, Героя Украины Степана Бандеры на кладбище в Мюнхене снова появились надписи, предположительно, сделанные российскими спецслужбами.
Вандалы осквернили могилу Бандеры в Мюнхене
На памятнике Степану Бандере написали провокационные призывы.
Об этом сообщил руководитель "Организации украинских националистов — бандеровцев" Олег Медуница в Facebook.
Неизвестные написали на каменном кресте на могиле Бандеры слова "Нам нужны выборы".
Медуница снова обратился к власти с предложением создать в Украине Мемориал павших Героев для великих сынов украинского народа, похороненных за границей.
Он отметил, что поддерживает начало работы над Национальным военным мемориальным кладбищем в Украине.
Слава Богу, дело сдвинулось с мертвой точки и создается Национальное военное мемориальное кладбище. Но этот труд нужно ускорить. Прах наших славных предшественников никогда не будет оставлять в покое московских агрессоров, и обязанность Украинского государства — заботиться о памяти и достойном почитании павших Героев!
Осквернена могила Степана Бандеры
В Мюнхене 24 июля 2022 г. осквернили могилу лидера украинского национального движения первой половины ХХ века Степана Бандеры.
Об этом сообщил Алесь Чайчиц.
В октябре 2018 года пророссийский пропагандист, британец Грэм Филлипс, также надругался над могилой лидера ОУН Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене.
К могильному кресту пропагандист прикрепил баннер с надписью "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".
Как известно, 15 октября — годовщина гибели Бандеры, убитого агентом КГБ Сташинским в Мюнхене.
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