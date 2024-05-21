Російські провокатори вчергове осквернили могилу Степана Бандери у Мюнхені

На могилі Провідника українського народу, лідера українських націоналістів, Героя України Степана Бандери на цвинтарі у Мюнхені знову з'явилися написи, ймовірно, зроблені російськими спецслужбами.
Вандали осквернили могилу Бандери у Мюнхені
На пам’ятнику Степану Бандері написали провокаційні вислови.
Про це повідомив керівник “Організації українських націоналістів — бандерівців” Олег Медуниця у Facebook.
Невідомі особи написали на кам’яному хресті на могилі Бандери слова “Нам потрібні вибори”.
Медуниця знову звернувся до влади з пропозицією — створити в Україні Меморіал полеглих Героїв для великих синів українського народу, похованих за кордоном.
Він зауважив, що підтримує початок роботи над Національним військовим меморіальним кладовищем в Україні.
Слава Богу, справа зрушилася з мертвої точки та вже створююється Національне військове меморіальне кладовище. Але цю працю треба прискорити. Прах наших славних попередників ніколи не буде давати спокою московським агресорам, і обов’язок Української держави — дбати про пам’ять і гідне вшанування полеглих Героїв!
Осквернено могилу Степана Бандери
У Мюнхені 24 липня 2022 року осквернили могилу лідера українського національного руху першої половини ХХ століття Степана Бандери.
Про це повідомив Алесь Чайчиц.
У жовтні 2018 року проросійський пропагандист, британець Грем Філліпс, також вчинив наругу над могилою лідера ОУН Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені.
До могильного хреста пропагандист прикріпив банер з написом "Тут похований український нацист Степан Бандера".
Як відомо, 15 жовтня — річниця загибелі Бандери, якого вбив агент КГБ Сташинський у Мюнхені.
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