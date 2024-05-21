Російські провокатори вчергове осквернили могилу Степана Бандери у Мюнхені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські провокатори вчергове осквернили могилу Степана Бандери у Мюнхені

Могила Бандери
Джерело:  online.ua

На могилі Провідника українського народу, лідера українських націоналістів, Героя України Степана Бандери на цвинтарі у Мюнхені знову з'явилися написи, ймовірно, зроблені російськими спецслужбами.

Вандали осквернили могилу Бандери у Мюнхені

На пам’ятнику Степану Бандері написали провокаційні вислови.

Про це повідомив керівник “Організації українських націоналістів — бандерівців” Олег Медуниця у Facebook.

Черговий акт вандалізму в Мюнхені. Буквально напередодні Дня Героїв. На цвинтарі Вальдфрідгоф російські агенти вкотре осквернили могилу нашого Провідника. За останні роки я вже навіть збився з рахунку, вкотре це. Провокаційний напис явно розрахований на внесення розколу в українське суспільство.

Олег Медуниця

Олег Медуниця

Глава “Організації українських націоналістів — бандерівців”

Невідомі особи написали на кам’яному хресті на могилі Бандери слова “Нам потрібні вибори”.

Медуниця знову звернувся до влади з пропозицією — створити в Україні Меморіал полеглих Героїв для великих синів українського народу, похованих за кордоном.

Ми, Організація Українських Націоналістів — бандерівців, вкотре закликаємо створити в Україні Меморіал полеглих Героїв, який передбачатиме перепоховання з чужої землі провідників визвольних змагань, зокрема Симона Петлюру, Євгена Коновальця, Степана Бандеру.

Він зауважив, що підтримує початок роботи над Національним військовим меморіальним кладовищем в Україні.

Слава Богу, справа зрушилася з мертвої точки та вже створююється Національне військове меморіальне кладовище. Але цю працю треба прискорити. Прах наших славних попередників ніколи не буде давати спокою московським агресорам, і обов’язок Української держави — дбати про пам’ять і гідне вшанування полеглих Героїв!

Осквернено могилу Степана Бандери

У Мюнхені 24 липня 2022 року осквернили могилу лідера українського національного руху першої половини ХХ століття Степана Бандери.

Про це повідомив Алесь Чайчиц.

Могила Бандери

Могила Степана Бандери у Мюнхені пошкоджена вандалами. Вирішив її вперше навідати, а там поліція і це видовище.

У жовтні 2018 року проросійський пропагандист, британець Грем Філліпс, також вчинив наругу над могилою лідера ОУН Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені.

Могила Бандери

До могильного хреста пропагандист прикріпив банер з написом "Тут похований український нацист Степан Бандера".

Як відомо, 15 жовтня — річниця загибелі Бандери, якого вбив агент КГБ Сташинський у Мюнхені.

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