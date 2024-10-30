Российский теннисист устроил истерику после поражения на турнире в Париже — видео
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Спорт
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Российский теннисист устроил истерику после поражения на турнире в Париже — видео

Российский теннисист устроил истерику после поражения на турнире в Париже — видео
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Источник:  online.ua

Нейтральный российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев устроил истерику во время матча с аргентинцем Франсиско Серундоло в 1/16 финала турнира ATP Masters 1000 в Париже.

Главные тезисы

  • Андрей Рублев устроил истерику после поражения в матче с аргентинцем на турнире в Париже.
  • Теннисист неадекватно проявил себя, разбрасывая бутылки с водой и даже разбив себе колено ракеткой.
  • Это не первый случай, когда Рублев теряет контроль над собой на турнире в Париже, подобные ситуации произошли и ранее.
  • Российский спортсмен проиграл второй сет на тайбрейке и покинул престижный турнир во Франции.
  • Рублев также проявил неспокойство в прошлых играх на турнире, что свидетельствует о его эмоциональной неустойчивости на корте.

Российский спортсмен неадекватно вел себя на чемпионате Франции по теннису

В первом сете теннисист Рублев вел со счетом 5:2 по геймам. Однако потерял преимущество и уступил тайбрейку 6:8. В гневе россиянин разбрасывал бутылки с водой.

На этом истерика Рублева не окончилась. В начале второй партии Рублев ракеткой разбил себе колено до крови.

В конце концов, Рублев проиграл второй сет на тайбрейке со счетом 5:7 и вылетел из престижного турнира в Париже.

Не первые истерики Рублева на турнире в Париже

Вторая ракетка страны-агрессора в последний день весны провел свой матч третьего круга турнира. Его соперником был итальянец Маттео Арнальди.

В трех сетах победу неожиданно одержал теннисист из Италии - 6:7 (6:8), 2:6 и 4:6.

Впервые у Рублева сдали нервы во время пятого гейма второго сета, когда россиянин пробил в аут и проиграл этот розыгрыш. Итальянец повел в счете 2:3 в этой партии.

Андрей неистово начал кричать и бросать ракетку о корт.

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