Нейтральный российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев устроил истерику во время матча с аргентинцем Франсиско Серундоло в 1/16 финала турнира ATP Masters 1000 в Париже.

Российский спортсмен неадекватно вел себя на чемпионате Франции по теннису

В первом сете теннисист Рублев вел со счетом 5:2 по геймам. Однако потерял преимущество и уступил тайбрейку 6:8. В гневе россиянин разбрасывал бутылки с водой.

Très beau strike de bouteille par Rublev 🤣

pic.twitter.com/f3mDd3Iz1h — TennisTemple (@tennistemple) October 29, 2024

На этом истерика Рублева не окончилась. В начале второй партии Рублев ракеткой разбил себе колено до крови.

Rublev: i will be better

also Rublev.....



at what point does someone step in? this is beyond pic.twitter.com/4bySSjfNWe — Pamela Maldonado (@pamelam35) October 29, 2024

В конце концов, Рублев проиграл второй сет на тайбрейке со счетом 5:7 и вылетел из престижного турнира в Париже.

Не первые истерики Рублева на турнире в Париже

Вторая ракетка страны-агрессора в последний день весны провел свой матч третьего круга турнира. Его соперником был итальянец Маттео Арнальди.

В трех сетах победу неожиданно одержал теннисист из Италии - 6:7 (6:8), 2:6 и 4:6.

Впервые у Рублева сдали нервы во время пятого гейма второго сета, когда россиянин пробил в аут и проиграл этот розыгрыш. Итальянец повел в счете 2:3 в этой партии.