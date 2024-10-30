Российский теннисист устроил истерику после поражения на турнире в Париже — видео

Нейтральный российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев устроил истерику во время матча с аргентинцем Франсиско Серундоло в 1/16 финала турнира ATP Masters 1000 в Париже.
Главные тезисы
- Андрей Рублев устроил истерику после поражения в матче с аргентинцем на турнире в Париже.
- Теннисист неадекватно проявил себя, разбрасывая бутылки с водой и даже разбив себе колено ракеткой.
- Это не первый случай, когда Рублев теряет контроль над собой на турнире в Париже, подобные ситуации произошли и ранее.
- Российский спортсмен проиграл второй сет на тайбрейке и покинул престижный турнир во Франции.
- Рублев также проявил неспокойство в прошлых играх на турнире, что свидетельствует о его эмоциональной неустойчивости на корте.
Российский спортсмен неадекватно вел себя на чемпионате Франции по теннису
В первом сете теннисист Рублев вел со счетом 5:2 по геймам. Однако потерял преимущество и уступил тайбрейку 6:8. В гневе россиянин разбрасывал бутылки с водой.
Très beau strike de bouteille par Rublev 🤣— TennisTemple (@tennistemple) October 29, 2024
pic.twitter.com/f3mDd3Iz1h
На этом истерика Рублева не окончилась. В начале второй партии Рублев ракеткой разбил себе колено до крови.
Rublev: i will be better— Pamela Maldonado (@pamelam35) October 29, 2024
also Rublev.....
at what point does someone step in? this is beyond pic.twitter.com/4bySSjfNWe
В конце концов, Рублев проиграл второй сет на тайбрейке со счетом 5:7 и вылетел из престижного турнира в Париже.
Не первые истерики Рублева на турнире в Париже
Вторая ракетка страны-агрессора в последний день весны провел свой матч третьего круга турнира. Его соперником был итальянец Маттео Арнальди.
В трех сетах победу неожиданно одержал теннисист из Италии - 6:7 (6:8), 2:6 и 4:6.
Впервые у Рублева сдали нервы во время пятого гейма второго сета, когда россиянин пробил в аут и проиграл этот розыгрыш. Итальянец повел в счете 2:3 в этой партии.
Андрей неистово начал кричать и бросать ракетку о корт.
Matteo Arnaldi sta facendo impazzire Andrej Rublev 🤯🤯🤯#EurosportTENNIS #Tennis #RolandGarros #Arnaldi #Rublev pic.twitter.com/UH7Jw6hb4b— Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 31, 2024