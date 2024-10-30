Російський тенісист влаштував істерику після поразки на турнірі в Парижі — відео

Нейтральний російський тенісист, сьома ракетка світу Андрій Рубльов влаштував істерику під час матчу з аргентинцем Франсиско Серундоло в 1/16 фіналу турніру ATP Masters 1000 у Парижі.
Головні тези:
- Російський тенісист Андрій Рубльов влаштував істерику під час матчу на турнірі в Парижі, що спричинило скандальне поводження та втрату матчу.
- Рубльов розкидав пляшки з водою та розбив собі коліно внаслідок негативних емоцій під час гри, що стало причиною докорів з боку глядачів та експертів.
- Неодноразові істерики російського тенісиста на турнірі в Парижі викликали обурення та занепокоєння у спортивній громадськості.
Російський спортсмен неадекватно себе поводив на чемпіонаті Франції із тенісу
У першому сеті тенісист Рубльов вів із рахунком 5:2 за геймами. Проте втратив перевагу і поступився на тайбрейку 6:8. У гніві росіянин розкидав пляшки з водою.
Très beau strike de bouteille par Rublev 🤣— TennisTemple (@tennistemple) October 29, 2024
pic.twitter.com/f3mDd3Iz1h
На цьому істерика Рубльова не закінчилася. На початку другої партії Рубльов ракеткою розбив собі коліно до крові.
Rublev: i will be better— Pamela Maldonado (@pamelam35) October 29, 2024
also Rublev.....
at what point does someone step in? this is beyond pic.twitter.com/4bySSjfNWe
Зрештою Рубльов програв другий сет на тайбрейку з рахунком 5:7 і вилетів з престижного турніру у Парижі.
Не перші істерики Рубльова на турнірі в Парижі
Друга ракетка країни-агресора в останній день весни провів свій матч третього кола турніру. Його суперником був італієць Маттео Арнальді.
У трьох сетах перемогу несподівано здобув тенісист із Італії — 6:7 (6:8), 2:6 та 4:6.
Вперше у Рубльова здали нерви під час п'ятого гейму другого сету, коли росіянин пробив в аут та програв цей розіграш. Італієць повів у рахунку 2:3 у цій партії.
Андрій несамовито почав кричати та кидати ракетку об корт.
Matteo Arnaldi sta facendo impazzire Andrej Rublev 🤯🤯🤯#EurosportTENNIS #Tennis #RolandGarros #Arnaldi #Rublev pic.twitter.com/UH7Jw6hb4b— Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 31, 2024
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