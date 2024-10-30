Російський тенісист влаштував істерику після поразки на турнірі в Парижі — відео

Нейтральний російський тенісист, сьома ракетка світу Андрій Рубльов влаштував істерику під час матчу з аргентинцем Франсиско Серундоло в 1/16 фіналу турніру ATP Masters 1000 у Парижі.

Російський спортсмен неадекватно себе поводив на чемпіонаті Франції із тенісу

У першому сеті тенісист Рубльов вів із рахунком 5:2 за геймами. Проте втратив перевагу і поступився на тайбрейку 6:8. У гніві росіянин розкидав пляшки з водою.

Très beau strike de bouteille par Rublev 🤣

pic.twitter.com/f3mDd3Iz1h — TennisTemple (@tennistemple) October 29, 2024

На цьому істерика Рубльова не закінчилася. На початку другої партії Рубльов ракеткою розбив собі коліно до крові.

Rublev: i will be better

also Rublev.....



at what point does someone step in? this is beyond pic.twitter.com/4bySSjfNWe — Pamela Maldonado (@pamelam35) October 29, 2024

Зрештою Рубльов програв другий сет на тайбрейку з рахунком 5:7 і вилетів з престижного турніру у Парижі.

Не перші істерики Рубльова на турнірі в Парижі

Друга ракетка країни-агресора в останній день весни провів свій матч третього кола турніру. Його суперником був італієць Маттео Арнальді.

У трьох сетах перемогу несподівано здобув тенісист із Італії — 6:7 (6:8), 2:6 та 4:6.

Вперше у Рубльова здали нерви під час п'ятого гейму другого сету, коли росіянин пробив в аут та програв цей розіграш. Італієць повів у рахунку 2:3 у цій партії.