Українська тенісистка Юлія Стародубцева впевнено переграла ще одну російську тенісистку Анну Калінскую і пройшла у чвертьфінал турніру China Open в Пекіні.
Головні тези:
- Юлія Стародубцева здолала російську тенісистку Анну Калінскую та пройшла у чвертьфінал China Open в Пекіні
- Українська тенісистка впевнено перемогла, показавши вражаючу гру та майстерність на корті
- Стародубцева домінувала на матчі, виграючи важливі гейми та показуючи високий рівень гри на першу подачу
- Наступним суперником Юлії Стародубцевої на China Open стане переможниця протистояння Осаки та Гауфф
- На підсумок, успішні виступи української тенісистки роблять її однією з фавориток турніру в Пекіні
Що відомо про перемогу Стародубцевої над росіянкою Анною Калінскою
Зазначається, що поєдинок четвертого раунду China Open між Стародубцевою та Калінскою почався за рівної гри тенісисток.
Так, після брейку Калінской у в третьому геймі Стародубцева одразу ж заробила власний брейк.
У дванадцятому геймі, за рахунку 6:5 на власну користь, українська тенісистка нав'язала неабияку конкуренцію Калінскій.
Зокрема, українська тенісистка змусила росіянку помилятись на власних подачах і з другої спроби заробила сетбол.
Друга партія промайнула під повним контролем 24-річної українки.
Вона просто зім'яла Калінскую, повісивши "бублик" за 34 хвилини. Стародубцева виконала 1 ейс, виграла 75% очок на першій подачі та 55% пунктів на першому прийомі.
Що відомо про успішні виступи Стародубцевої на China Open
Зазначається, що вже у наступному колі змагань на Стародубцеву чекає найсерйозніший суперник у рамках цьогорічного China Open — переможниця протистояння японки Наомі Осаки та Корі Гауфф зі США.
До цього Стародубцева здобула переконливу перемогу над екс-росіянкою Еліною Аванесян, яка виступає під прапором Вірменії.
Українська тенісистка провела успішну гру на власних подачах, яка дозволила Стародубцевій домогтись брейку в одній з партій у дев'ятому геймі.
Ще більш впевнено Стародубцева почала грати у другому сеті. Фактично вона просто розгромила екс-росіянку.
Аванесян спромоглася взяти один гейм, а потім чинити опір у п'яти наступних. Та всі доступні очки забрала Стародубцева та вирвала путівку в наступний раунд.
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