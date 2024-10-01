Стародубцева впевнено переграла ще одну російську тенісистку на China Open
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Стародубцева впевнено переграла ще одну російську тенісистку на China Open

Юлія Стародубцева
Джерело:  online.ua

Українська тенісистка Юлія Стародубцева впевнено переграла ще одну російську тенісистку Анну Калінскую і пройшла у чвертьфінал турніру China Open в Пекіні. 

Головні тези:

  • Юлія Стародубцева здолала російську тенісистку Анну Калінскую та пройшла у чвертьфінал China Open в Пекіні
  • Українська тенісистка впевнено перемогла, показавши вражаючу гру та майстерність на корті
  • Стародубцева домінувала на матчі, виграючи важливі гейми та показуючи високий рівень гри на першу подачу
  • Наступним суперником Юлії Стародубцевої на China Open стане переможниця протистояння Осаки та Гауфф
  • На підсумок, успішні виступи української тенісистки роблять її однією з фавориток турніру в Пекіні

Що відомо про перемогу Стародубцевої над росіянкою Анною Калінскою

Зазначається, що поєдинок четвертого раунду China Open між Стародубцевою та Калінскою почався за рівної гри тенісисток.

Так, після брейку Калінской у в третьому геймі Стародубцева одразу ж заробила власний брейк.

У дванадцятому геймі, за рахунку 6:5 на власну користь, українська тенісистка нав'язала неабияку конкуренцію Калінскій.

Стародубцева впевнено здолала росіянку і пройшла у чвертьфінал China Open
Юлія Стародубцева

Зокрема, українська тенісистка змусила росіянку помилятись на власних подачах і з другої спроби заробила сетбол.

Друга партія промайнула під повним контролем 24-річної українки.

Вона просто зім'яла Калінскую, повісивши "бублик" за 34 хвилини. Стародубцева виконала 1 ейс, виграла 75% очок на першій подачі та 55% пунктів на першому прийомі.

Що відомо про успішні виступи Стародубцевої на China Open

Зазначається, що вже у наступному колі змагань на Стародубцеву чекає найсерйозніший суперник у рамках цьогорічного China Open — переможниця протистояння японки Наомі Осаки та Корі Гауфф зі США.

До цього Стародубцева здобула переконливу перемогу над екс-росіянкою Еліною Аванесян, яка виступає під прапором Вірменії.

Українська тенісистка провела успішну гру на власних подачах, яка дозволила Стародубцевій домогтись брейку в одній з партій у дев'ятому геймі.

Ще більш впевнено Стародубцева почала грати у другому сеті. Фактично вона просто розгромила екс-росіянку.

Аванесян спромоглася взяти один гейм, а потім чинити опір у п'яти наступних. Та всі доступні очки забрала Стародубцева та вирвала путівку в наступний раунд.

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