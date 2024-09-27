Українська тенісистка Юлія Стародубцева здобула важливу для себе перемогу у матчі другого кола турніру WTA 1000 у Пекіні.

Що відомо про успіхи Стародубцевої на турнірі WTA 1000 у Пекіні

Зазначається, що українська тенісистка у дебютному поєдинку обіграла суперницю з Чехії Катержину Сінякову з рахунком 6:2, 6:2.

Підкреслюється, що для переконливої перемоги у двох сетах Стародубцевій знадобилась 1 година 39 хвилин.

Стародубцева 2 рази подала навиліт, припустилася 1 подвійної помилки і реалізувала 6/9 брейк-поінтів.

Юлія Стародубцева

Перемога над Сіняковою, яка є 37-ою ракеткою світу, стала для 24-річної Стародубцевої найрейтинговішою в кар'єрі та першою в матчах проти суперниць із топ-50

У першому колі українка у двох партіях обіграла 69 ракетку світу німкеню Лауру Зігемунд.

У третьому колі вона зіграє з переможницею матчу між Керолайн Доулгайд та Еліною Аванесян.

Що відомо про успіхи інших українських тенісисток у престижних міжнародних турнірах

Тенісистка Марта Костюк завершила розгромною перемогою над суперницею з Нідерландів Аранчою Рус перше коло змагань у рамках турніру Korea Open.

Дебют зустрічі був рівним і суперниці перейшли до серії брейків.

З четвертого гейму п’ять разів поспіль здобувала очки тенісистка, яка приймала подачі. Вправнішою у цьому протистоянні виявилась саме Костюк, яка в дев'ятому геймі закрила сет на власній подачі.

Друга партія виявилась блискавичною. Костюк змогла подолати опір суперниці з Нідерландів усього за 35 хвилин.

Зокрема, вона стартувала з чотирма набраними очками поспіль.

Після нетривалої паузи Костюк ще одним брейком закрила сет і матч.

Костюк зберегла позиції у топ-20 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

22-річна спортсменка залишила за собою статус національної лідерки. Вона завоювала 2445 залікових пунктів і йде на 18-й сходинці класифікації.

Костюк серйозно випередила досвідченіших Еліну Світоліну (28-ме місце), Даяну Ястремську (35-те), Ангеліну Калініну (50-те) та Лесю Цуренко (92-ге).

Між тим тенісистка Людмила Кіченок встановила новий національний рекорд у парному світовому рейтингу WTA.

В оновленому списку українка піднялася на третю позицію. Раніше ніхто з представників України не знаходився так високо у цьому розряді.

Крім того, Кіченок повторила досягнення Еліни Світоліної, яка встановила рекорд України, коли навесні 2017 року стала третьою ракеткою світу в одиночному розряді.

Кіченок раніше дуетом з Оленою Остапенко вперше у кар'єрі виграла турнір Великого шлему US Open-2024, здобувши перемогу у фіналі над Крістіною Младенович з Франції та китаянкою Чжан Шуай з рахунком 6:4, 6:3.

32-річна українка виграла свій перший у кар'єрі турнір Великого шлему у парному розряді. Також цього року вона виходила у фінал Australian Open.

Зазначимо, що у 2023-му році Кіченок разом із хорватом Мате Павичем стала чемпіонкою змішаного парного розряду Вімблдону.