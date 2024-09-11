Українська тенісистка Світоліна достроково завершила сезон. У чому причина
Категорія
Спорт
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Українська тенісистка Світоліна достроково завершила сезон. У чому причина

Світоліна
Джерело:  online.ua

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна достроково завершила сезон у 2024 році через травми. 

Головні тези:

  • Еліна Світоліна достроково завершила сезон у 2024 році.
  • Українська тенісистка розповіла про причини припинення сезону під час відкриття тенісних кортів у Львові та сподівається на успішне відновлення здоров'я.
  • Світоліна представляла Україну на Олімпійських іграх 2024 року, де пробилася до 1/8 фіналу тенісного турніру.

Світоліна достроково завершила сезон

Українська тенісистка вимушена припинити виступи раніше. Причиною стали травми.

У мене був непоганий сезон. Я вже закінчила сезон зараз, тому що травмувалася. 

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Українська тенісистка

Про травми спортсменка розповіла під час відкриття тенісних кортів у Львові.

Світоліна зазначила, що увійшла у тридцятку найкращих тенісисток. І це при тому, що у неї було менше часу на виступи через проблеми зі здоров’ям.

Зараз я лікуватиму свої травми. Сподіваюся, що зможу почати свій [наступний] сезон краще, — сказала Світоліна.

У 2023 році українська тенісистка також достроково завершила виступи. Вона отримала травму і закрила сезон після Відкритого чемпіонату США.

Світоліна не виступатиме у 2024 році

Виступи Світоліної на Олімпіаді-2024

Тенісистка представила Україну на літніх Олімпійських іграх. Вона дійшла до 1/8 фіналу тенісного турніру.

Українську спортсменку вибила тенісистка з Чехії Барбора Крейчикова, яка займає 10 рядок у рейтингу WTA. Цікаво, що букмекери ставили саме на перемогу Світоліної.

Українська спортсменка досить непогано оцінює свій виступ на турнірі.

Олімпіада пройшла непогано. На жаль, я не змогла принести медаль, але були класні перемоги, — сказала тенісистка.

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Федерація тенісу України
Світоліна

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