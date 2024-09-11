Українська тенісистка Світоліна достроково завершила сезон. У чому причина

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна достроково завершила сезон у 2024 році через травми.
Головні тези:
- Еліна Світоліна достроково завершила сезон у 2024 році.
- Українська тенісистка розповіла про причини припинення сезону під час відкриття тенісних кортів у Львові та сподівається на успішне відновлення здоров'я.
- Світоліна представляла Україну на Олімпійських іграх 2024 року, де пробилася до 1/8 фіналу тенісного турніру.
Світоліна достроково завершила сезон
Українська тенісистка вимушена припинити виступи раніше. Причиною стали травми.
Про травми спортсменка розповіла під час відкриття тенісних кортів у Львові.
Світоліна зазначила, що увійшла у тридцятку найкращих тенісисток. І це при тому, що у неї було менше часу на виступи через проблеми зі здоров’ям.
У 2023 році українська тенісистка також достроково завершила виступи. Вона отримала травму і закрила сезон після Відкритого чемпіонату США.
Виступи Світоліної на Олімпіаді-2024
Тенісистка представила Україну на літніх Олімпійських іграх. Вона дійшла до 1/8 фіналу тенісного турніру.
Українську спортсменку вибила тенісистка з Чехії Барбора Крейчикова, яка займає 10 рядок у рейтингу WTA. Цікаво, що букмекери ставили саме на перемогу Світоліної.
Українська спортсменка досить непогано оцінює свій виступ на турнірі.
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