Українська тенісистка Світоліна виборола перемогу на старті Відкритого чемпіонату США

Світоліна здобула перемогу у матчі US Open-2024

Старт зустрічі видався сенсаційним. Українка відкрила рахунок, але аргентинська тенісистка відповіла чотирма набраними пунктами поспіль. Отямитися від такої нахабності опонентки Світоліна не змогла. Вона оформила два брейки, але й двічі віддала власні подачі.

Реваншувалася українська тенісистка в другій партії. Цього разу Світоліна на перше очко Карле відреагувала п'ятьма. Лише у восьмому геймі аргентинка зуміла взяти подачу суперниці. Однак, представниця України відразу відповіла взаємністю і зрівняла рахунок за сетами.

У вирішальній партії обидві тенісистки спершу зосередилися на власних подачах. Цікавіше стало у шостому геймі. За рахунку 3:2 на користь Світоліної українка оформила брейк. Утім, Карле несподівано відповіла зворотним у дев'ятому (4:5).

Та доводити до тай-брейку титулована українська тенісистка не стала – ще раз узяла подачу другої ракетки Аргентини та закрила матч. Поширити

US Open, 1-й раунд, жінки

Світоліна – Карле – 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)

У наступному колі Світоліна зустрінеться з переможницею протистояння Осеан Доден і Ангеліни Калініної. Француженка та українка вийдуть на корт 26 серпня ввечері.

Як пройшов матч Еліни Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено здолала японку Моюку Учідзіму 28 липня в першому колі олімпійських змагань.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №31) впевнено перемогла японку Моюку Учідзіму (WTA №66) у двох сетах. Рахунок — 6:2 та 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини. Гра розпочалась не на користь Еліни — перший брейкпойнт за рахунку 1:1 був за японкою. Однак, Світоліна швидко зуміла взяти матч під свій контроль та перемогти. Поширити

У наступному колі Світоліна зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула (США) — Вікторія Голуба (Швейцарія).