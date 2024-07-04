Світоліна пробилася в третій раунд Вімблдонського турніру
Категорія
Спорт
Дата публікації

Світоліна пробилася в третій раунд Вімблдонського турніру

Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено здолала німкеню Юле Німаєр у другому колі Вімблдона.

Головні тези:

  • Еліна Світоліна продовжує вражати своїми виступами на турнірі у Вімблдоні, демонструючи стабільність та впевнену гру.
  • Дар'я Снігур здивувала перемогою у дебютному матчі на Вімблдоні та пройшла до 1/32 фіналу, продемонструвавши свій потенціал.
  • Інші українські тенісистки також виступали на турнірі, проте Катерина Байндль та Ангеліна Калініна поступилися в своїх матчах.
  • Еліна Світоліна готується до наступного поєдинку з туніською тенісисткою Онс Жабер і має унікальну можливість показати високий рівень гри.
  • Українські тенісистки продовжують радувати фанатів своїми досягненнями на міжнародних турнірах, піднімаючи прапор України в спортивному світі.

Світоліна успішно виступає на Вімблдоні

У дебюті зустрічі суперниці обмінялися брейками. Далі Світоліна та її німецька опонентка зосередилися на власних подачах. Вирішальний хід у восьмому геймі зробила українка, коли з другої спроби набрала очко на подачі Німаєр.

У другому сеті Світоліна відразу окреслила намір домінувати, оформивши брейк у стартовому геймі. Далі українській тенісистці було достатньо зосередитися на власних подачах. Утім, у сьомому геймі екс-третя ракетка світу взяла ще одну подачу німкені.

Однак, Німаєр не здалася. Вона взяла подачу Світоліної та нав'язала неабияку боротьбу в десятому геймі. Німецька тенісистка навіть відіграла два матчболи, але українка з третьої спроби завершила поєдинок на свою користь.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з туніскою Онс Жабер. Попередньо матч запланований на п'ятницю, 5 липня. Їхні турнірні шляхи раніше перетиналися тричі, а веде в протистоянні українська тенісистка (2:1).

Снігур перемогла Доден на Вімблдоні-2024

Українська тенісистка Дар'я Снігур перемогла француженку Осеан Доден у дебютному матчі в основній сітці Вімблдонського турніру

Снігур, яка займає у світовому рейтингу 130-те місце, у першому колі турніру Grand Slam у передмісті Лондона, переграла Доден (79) за 52 хвилини — 6:4, 6:0. Вона на своєму дебютному Вімблдоні вперше у кар'єрі вийшла до 1/32 фіналу.

Ще дві українки 2 липня свої матчі програли. Катерина Байндль (184) поступилася німкені Лаурі Зігемунд (72) — 4:6, 1:6. Ангеліна Калініна (47) зазнала поразки від росіянки Еліни Аванесян (77), яка виступає у нейтральному статусі.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ролан Гаррос-2024. Українка Світоліна переграла колишню першу ракетку світу Плішкову
Світоліна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Світоліна поступилася четвертій ракетці світу та залишила Ролан Гаррос
світоліна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Світоліна з перемоги розпочала виступ на Вімблдоні-2024
Федерація тенісу України
Світоліна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?