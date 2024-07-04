Світоліна пробилася в третій раунд Вімблдонського турніру

Світоліна успішно виступає на Вімблдоні

У дебюті зустрічі суперниці обмінялися брейками. Далі Світоліна та її німецька опонентка зосередилися на власних подачах. Вирішальний хід у восьмому геймі зробила українка, коли з другої спроби набрала очко на подачі Німаєр.

У другому сеті Світоліна відразу окреслила намір домінувати, оформивши брейк у стартовому геймі. Далі українській тенісистці було достатньо зосередитися на власних подачах. Утім, у сьомому геймі екс-третя ракетка світу взяла ще одну подачу німкені.

Однак, Німаєр не здалася. Вона взяла подачу Світоліної та нав'язала неабияку боротьбу в десятому геймі. Німецька тенісистка навіть відіграла два матчболи, але українка з третьої спроби завершила поєдинок на свою користь.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з туніскою Онс Жабер. Попередньо матч запланований на п'ятницю, 5 липня. Їхні турнірні шляхи раніше перетиналися тричі, а веде в протистоянні українська тенісистка (2:1).

Снігур перемогла Доден на Вімблдоні-2024

Українська тенісистка Дар'я Снігур перемогла француженку Осеан Доден у дебютному матчі в основній сітці Вімблдонського турніру

Снігур, яка займає у світовому рейтингу 130-те місце, у першому колі турніру Grand Slam у передмісті Лондона, переграла Доден (79) за 52 хвилини — 6:4, 6:0. Вона на своєму дебютному Вімблдоні вперше у кар'єрі вийшла до 1/32 фіналу.

Ще дві українки 2 липня свої матчі програли. Катерина Байндль (184) поступилася німкені Лаурі Зігемунд (72) — 4:6, 1:6. Ангеліна Калініна (47) зазнала поразки від росіянки Еліни Аванесян (77), яка виступає у нейтральному статусі.