Ролан Гаррос-2024. Українка Світоліна переграла колишню першу ракетку світу Плішкову

Світоліна здобула вольову перемогу у матчі Ролан Гаррос-2024

Українка розпочала з брейку, але отримала потужну відповідь опонентки. Плішкова взяла чотири гейми поспіль і здобула стратегічну перевагу. Після ще одного обміну брейками чеська тенісистка закрила сет за 34 хвилини.

У другій партії суперниці спершу дбали про власні подачі. Так тривало до середини сету, коли стався обмін очками на чужих подачах. Здавалося, що далі Світоліна та Плішкова рухаються до тай-брейку. Однак, українська тенісистка в десятому геймі несподівано взяла "під нуль" подачу опонентки та закрила сет. Поширити

На старті третьої партії Світоліна з брейком повела 2:0. Проте, Плішкова зуміла оперативно повернутися в гру. Та, вочевидь, чешка витратила всі сили на цей камбек. Далі ж солювала українка, яка виграла чотири гейми поспіль і завоювала путівку в наступне коло.

Roland Garros, 1-й раунд, жінки

Світоліна — Плішкова — 2:1 (3:6, 6:4, 6:2)

Світоліна в другому раунді зустрінеться з однією з господарок кортів. Володарка вайлдкард Фіона Ферро та її співвітчизниця Діан Паррі в очному поєдинку визначать сильнішого в понеділок увечері. Матч проти української тенісистки відбудеться 29 травня.

Світоліна перемогла росіянку на турнірі у Римі

Еліна Світоліна вдесяте у кар'єрі грає на ґрунтових змаганнях WTA 1000 у Римі. Завдяки місцю серед сіяних перша ракетка України розпочала виступи в Італії з розгромної перемоги в другому колі: у двох сетах здолала італійку Сару Еррані (6:0, 6:2).

В третьому колі українка зустрілась із "нейтральною" тенісисткою Анною Калінською. Гравчині до 1/16 фіналу Italian Open жодного разу не зустрічались на корті. Тепер в особистих зустрічах Світоліна веде 1:0.

У стартовому сеті Світоліна взяла три гейми поспіль. Більше в першому протистоянні "нейтральна" тенісистка не програвала гейми на своїх подачах. Втім цього вистачило, щоб Світоліна закрила перший сет з рахунком 6:3 на свою користь.

На початку другого поєдинку подавала Калінська, але дозволила українці зробити брейк і забрати гейм. Втім "нейтральній" гравчині вдалось зрівняти рахунок на четвертому геймі (2:2). Поширити

Ключовим моментом другого сету став п'ятий гейм на подачі Калінської: суперниці вдалось відіграти два брейкпоінти, але у підсумку Світоліна вийшла вперед у рахунку і зрештою здобула перемогу 6:3.

Матч Світоліна — Калінська тривав 1:14 годин. Впродовж гри українка зробила одну подвійну помилку. Також Світоліна один раз подала навиліт.