Ролан Гаррос-2024. Украинка Свитолина обыграла бывшую первую ракетку мира Плишкову

Свитолина одержала волевую победу в матче Ролан Гаррос-2024

Украинка начала с брейка, но получила мощный ответ оппонентки. Плишкова взяла четыре гейма подряд и получила стратегическое преимущество. После еще одного обмена брейками чешская теннисистка закрыла сет за 34 минуты.

Во второй партии соперницы сначала заботились о собственных подаче. Так продолжалось до середины сета, когда произошел обмен очками на чужих подачах. Казалось, что дальше Свитолина и Плишкова двигаются к тай-брейку. Однако украинская теннисистка в десятом гейме неожиданно взяла "под ноль" подачу оппонентки и закрыла сет. Поделиться

На старте третьей партии Свитолина с брейком повела 2:0. Однако Плишкова сумела оперативно вернуться в игру. Но, очевидно, чешка потратила все силы на камбек. Далее солировала украинка, которая выиграла четыре гейма подряд и завоевала путевку в следующий круг.

Roland Garros, 1-й раунд, женщины

Свитолина — Плишкова — 2:1 (3:6, 6:4, 6:2)

Свитолина во втором раунде встретится с одной из хозяек кортов. Обладательница вайлдкарда Фиона Ферро и ее соотечественница Диан Парри в очном поединке определят сильнейшего в понедельник вечером. Матч против украинской теннисистки состоится 29 мая.

Свитолина победила россиянку на турнире в Риме

Элина Свитолина в десятый раз в карьере играет на грунтовых соревнованиях WTA 1000 в Риме. Благодаря месту среди сеяных первая ракетка Украины начала выступления в Италии с разгромной победы во втором круге: в двух сетах одолела итальянку Сару Эррани (6:0, 6:2).

В третьем круге украинка встретилась с "нейтральной" теннисисткой Анной Калинской. Игроки в 1/16 финала Italian Open ни разу не встречались на корте. Теперь в личных встречах Свитолина ведет 1:0.

В стартовом сете Свитолина взяла три гейма подряд. Больше в первом противостоянии "нейтральная" теннисистка не проигрывала гейма на своих подачах. Впрочем, этого хватило, чтобы Свитолина закрыла первый сет со счетом 6:3 в свою пользу.

В начале второго поединка подавала Калинская, но разрешила украинцы сделать брейк и забрать гейм. Впрочем, "нейтральной" игроку удалось сравнять счет на четвертом гейме (2:2). Поделиться

Ключевым моментом второго сета стал пятый гейм на подаче Калинской: сопернице удалось отыграть два брейкпоинта, но в итоге Свитолина вышла вперед в счете и одержала победу 6:3.

Матч Свитолина — Калинская длился 1:14 часов. На протяжении игры украинка совершила одну двойную ошибку. Также Свитолина однажды подала навылет.