Українка Світоліна з перемоги розпочала виступ на Вімблдоні-2024

3 липня українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла польку Магду Лінетт у першому колі Вімблдонського турніру.
Головні тези:
- Еліна Світоліна розпочала виступ на Вімблдоні-2024 з перемоги над полькою Магдою Лінетт.
- Світоліна демонструвала впевнену гру та виграла матч у трьох сетах.
- Дар'я Снігур також вразила перемогою на Вімблдоні-2024, обігравши француженку Осеан Доден.
- Інші українські тенісистки Катерина Байндль та Ангеліна Калініна поступилися у своїх матчах на Вімблдоні-2024.
Світоліна здобула першу перемогу на Вімблдоні-2024
Матч Еліни Світоліної проти Магди Лінетт (44 ракетка світу) тривав 2 години 40 хвилин.
У вирішальному, третьому сеті, Світоліна на класі дотисла суперницю та здобула виграш 6:3. Загалом українка зробила 6 ейсів, допустила одну подвійну помилку та використала 4 з 10 брейкпойнтів.
У другому колі Вімблдону 21-ша ракетка світу Еліна Світоліна зустрінеться з німкенею Юле Німаєр (90 у рейтингу WTA).
Снігур перемогла Доден на Вімблдоні-2024
Українська тенісистка Дар'я Снігур перемогла француженку Осеан Доден у дебютному матчі в основній сітці Вімблдонського турніру
Ще дві українки 2 липня свої матчі програли. Катерина Байндль (184) поступилася німкені Лаурі Зігемунд (72) — 4:6, 1:6. Ангеліна Калініна (47) зазнала поразки від росіянки Еліни Аванесян (77), яка виступає у нейтральному статусі.
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