Українка Світоліна з перемоги розпочала виступ на Вімблдоні-2024
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Українка Світоліна з перемоги розпочала виступ на Вімблдоні-2024

Федерація тенісу України
Світоліна

3 липня українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла польку Магду Лінетт у першому колі Вімблдонського турніру.

Головні тези:

  • Еліна Світоліна розпочала виступ на Вімблдоні-2024 з перемоги над полькою Магдою Лінетт.
  • Світоліна демонструвала впевнену гру та виграла матч у трьох сетах.
  • Дар'я Снігур також вразила перемогою на Вімблдоні-2024, обігравши француженку Осеан Доден.
  • Інші українські тенісистки Катерина Байндль та Ангеліна Калініна поступилися у своїх матчах на Вімблдоні-2024.

Світоліна здобула першу перемогу на Вімблдоні-2024

Матч Еліни Світоліної проти Магди Лінетт (44 ракетка світу) тривав 2 години 40 хвилин.

У першому сеті українка здобула перемогу 7:5, але втратила перевагу у другому, який закінчився з рахунком 6:7 (9) на користь польки.

У вирішальному, третьому сеті, Світоліна на класі дотисла суперницю та здобула виграш 6:3. Загалом українка зробила 6 ейсів, допустила одну подвійну помилку та використала 4 з 10 брейкпойнтів.

У другому колі Вімблдону 21-ша ракетка світу Еліна Світоліна зустрінеться з німкенею Юле Німаєр (90 у рейтингу WTA).

Снігур перемогла Доден на Вімблдоні-2024

Українська тенісистка Дар'я Снігур перемогла француженку Осеан Доден у дебютному матчі в основній сітці Вімблдонського турніру

Снігур, яка займає у світовому рейтингу 130-те місце, у першому колі турніру Grand Slam у передмісті Лондона, переграла Доден (79) за 52 хвилини — 6:4, 6:0. Вона на своєму дебютному Вімблдоні вперше у кар'єрі вийшла до 1/32 фіналу.

Ще дві українки 2 липня свої матчі програли. Катерина Байндль (184) поступилася німкені Лаурі Зігемунд (72) — 4:6, 1:6. Ангеліна Калініна (47) зазнала поразки від росіянки Еліни Аванесян (77), яка виступає у нейтральному статусі.

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