Украинка Свитолина с победы начала выступление на Уимблдоне-2024

3 июля украинская теннисистка Элина Свитолина победила польку Магду Линетт в первом круге Уимблдонского турнира.
Главные тезисы
- Элина Свитолина и Дарья Снигур начали выступление на Уимблдоне-2024 с побед, обыграв своих соперниц.
- Свитолина продемонстрировала уверенную игру и выиграла матч в трех сетах.
- Другие украинские теннисистки, Екатерина Байндль и Ангелина Калинина, не смогли преодолеть первый раунд Уимблдона-2024.
- Дарья Снигур победила француженку Осеан Доден и впервые в карьере вышла в 1/32 финала Уимблдона.
- Следующий матч Элины Свитолиной на Уимблдоне-2024 — против немки Юле Нимайер.
Свитолина одержала первую победу на Уимблдоне-2024
Матч Элины Свитолиной против Магды Линетт (44 ракетка мира) длился 2 часа 40 минут.
В решающем, третьем сете, Свитолина на классе дожила соперницу и выигрыш 6:3. Всего украинка совершила 6 эйсов, допустила одну двойную ошибку и использовала 4 из 10 брейкпойнтов.
Во втором круге Уимблдона 21-я ракетка мира Элина Свитолина встретится с немкой Юле Нимайер (90 в рейтинге WTA).
Снигур победила Доден на Уимблдоне-2024
Украинская теннисистка Дарья Снигур победила француженку Осеан Доден в дебютном матче в основной сетке Уимблдонского турнира
Еще две украинки 2 июля свои матчи проиграли. Екатерина Байндль (184) уступила немке Лаури Зигемунд (72) — 4:6, 1:6. Ангелина Калинина (47) потерпела поражение от россиянки Элины Аванесян (77), выступающей в нейтральном статусе.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-