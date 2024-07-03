Украинка Свитолина с победы начала выступление на Уимблдоне-2024
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Украинка Свитолина с победы начала выступление на Уимблдоне-2024

Федерация тенниса Украины
Свитолина
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3 июля украинская теннисистка Элина Свитолина победила польку Магду Линетт в первом круге Уимблдонского турнира.

Главные тезисы

  • Элина Свитолина и Дарья Снигур начали выступление на Уимблдоне-2024 с побед, обыграв своих соперниц.
  • Свитолина продемонстрировала уверенную игру и выиграла матч в трех сетах.
  • Другие украинские теннисистки, Екатерина Байндль и Ангелина Калинина, не смогли преодолеть первый раунд Уимблдона-2024.
  • Дарья Снигур победила француженку Осеан Доден и впервые в карьере вышла в 1/32 финала Уимблдона.
  • Следующий матч Элины Свитолиной на Уимблдоне-2024 — против немки Юле Нимайер.

Свитолина одержала первую победу на Уимблдоне-2024

Матч Элины Свитолиной против Магды Линетт (44 ракетка мира) длился 2 часа 40 минут.

В первом сете украинка одержала победу 7:5, но потеряла преимущество во втором, закончившемся со счетом 6:7 (9) в пользу польки.

В решающем, третьем сете, Свитолина на классе дожила соперницу и выигрыш 6:3. Всего украинка совершила 6 эйсов, допустила одну двойную ошибку и использовала 4 из 10 брейкпойнтов.

Во втором круге Уимблдона 21-я ракетка мира Элина Свитолина встретится с немкой Юле Нимайер (90 в рейтинге WTA).

Снигур победила Доден на Уимблдоне-2024

Украинская теннисистка Дарья Снигур победила француженку Осеан Доден в дебютном матче в основной сетке Уимблдонского турнира

Снигур, которая занимает в мировом рейтинге 130-е место, в первом круге турнира Grand Slam в пригороде Лондона, обыграла Доден (79) за 52 минуты — 6:4, 6:0. Она на своем дебютном Уимблдоне впервые в карьере вышла в 1/32 финала.

Еще две украинки 2 июля свои матчи проиграли. Екатерина Байндль (184) уступила немке Лаури Зигемунд (72) — 4:6, 1:6. Ангелина Калинина (47) потерпела поражение от россиянки Элины Аванесян (77), выступающей в нейтральном статусе.

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