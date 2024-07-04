Свитолина пробилась в третий раунд Уимблдонского турнира

Свитолина успешно выступает на Уимблдоне

В дебюте встречи соперницы обменялись брейками. Далее Свитолина и ее немецкая оппонентка сосредоточились на своих подачах. Решающий ход в восьмом гейме совершила украинка, когда со второй попытки набрала очко на подаче Нимайер.

Во втором сете Свитолина сразу очертила намерение доминировать, оформив брейк в стартовом гейме. Далее украинской теннисистке достаточно было сосредоточиться на собственных подачах. Впрочем, в седьмом гейме экс-третья ракетка мира взяла еще одну подачу немки.

Однако, Нимайер не сдалась. Она взяла подачу Светолиной и навязала незаурядную борьбу в десятом гейме. Немецкая теннисистка даже отыграла два матчбола, но украинка с третьей попытки завершила поединок в свою пользу.

В следующем круге Свитолина встретится с туниской Онс Жабер. Предварительно матч запланирован на пятницу, 5 июля. Их турнирные пути раньше пересекались трижды, а ведет в противостоянии украинская теннисистка (2:1).

Снегирь победила Доден на Уимблдоне-2024

Украинская теннисистка Дарья Снигирь победила француженку Осеан Доден в дебютном матче в основной сетке Уимблдонского турнира

Снегирь, которая занимает в мировом рейтинге 130-е место, в первом круге турнира Grand Slam в пригороде Лондона, обыграла Доден (79) за 52 минуты — 6:4, 6:0. Она на своем дебютном Уимблдоне впервые в карьере вышла в 1/32 финала.

Еще две украинки 2 июля свои матчи проиграли. Екатерина Байндль (184) уступила немке Лаури Зигемунд (72) - 4:6, 1:6. Ангелина Калинина (47) потерпела поражение от россиянки Элины Аванесян (77), выступающей в нейтральном статусе.