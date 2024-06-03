В понедельник, 3 июня, продолжаются матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. В одном из них Элина Свитолина встречалась с Еленой Рыбакиной.

Элина Свитолина покинула Ролан Гаррос

Теннисистки в четвертый раз противостояли на корте друг другу. Поединок длился 1 час 11 минут, после чего между соперницами, к сожалению, возобновился паритет.

В начале матча украинка отдала свою подачу, однако сразу смогла сделать ответный брейк. Решающим стал пятый гейм, в котором Свитолина отыграла всего один из двух брейк-поинтов. В дальнейшем теннисистки защищали свою подачу, так что все закончилось со счетом 4:6.

Во втором сете Элина снова проиграла первый гейм, но не смогла ответить брейком. В девятом гейме представительница Казахстана заработала матчбол на подаче Светолиной и со второй попытки его реализовала — 3:6.

В течение матча Элина Свитолина совершила пять эйсов при трех двойных ошибках, реализовала два из трех брейк-поинтов и выиграла 5 из 10 геймов на своей подаче.

Свитолина победила россиянку на турнире в Риме

Элина Свитолина в десятый раз в карьере играет на грунтовых соревнованиях WTA 1000 в Риме. Благодаря месту среди сеяных первая ракетка Украины начала выступления в Италии с разгромной победы во втором круге: в двух сетах одолела итальянку Сару Эррани (6:0, 6:2).

В третьем круге украинка встретилась с "нейтральной" теннисисткой Анной Калинской. Игроки в 1/16 финала Italian Open ни разу не встречались на корте. Теперь в личных встречах Свитолина ведет 1:0.

В стартовом сете Свитолина взяла три гейма подряд. Больше в первом противостоянии "нейтральная" теннисистка не проигрывала гейма на своих подачах. Впрочем, этого хватило, чтобы Свитолина закрыла первый сет со счетом 6:3 в свою пользу.

В начале второго поединка подавала Калинская, но разрешила украинцы сделать брейк и забрать гейм. Впрочем, "нейтральной" игроку удалось сравнять счет на четвертом гейме (2:2).

Ключевым моментом второго сета стал пятый гейм на подаче Калинской: сопернице удалось отыграть два брейкпоинта, но в итоге Свитолина вышла вперед в счете и одержала победу 6:3.

Матч Свитолина — Калинская длился 1:14 часов. На протяжении игры украинка совершила одну двойную ошибку. Также Свитолина однажды подала навылет.