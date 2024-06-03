У понеділок, 3 червня, тривають матчі 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. В одному з них Еліна Світоліна зустрічалася з Єленою Рибакіною.

Еліна Світоліна залишила Ролан Гаррос

Тенісистки вчетверте протистояли на корті одна одній. Поєдинок тривав 1 годину 11 хвилин, після чого між суперницями, на жаль, поновився паритет.

На початку матчу українка віддала свою подачу, проте одразу змогла зробити брейк у відповідь. Вирішальним став п'ятий гейм, у якому Світоліна відіграла лише один з двох брейк-поінтів. Надалі тенісистки захищали свою подачу, тож усе закінчилося з рахунком 4:6.

У другому сеті Еліна знову програла перший гейм, але не змогла відповісти брейком. У дев'ятому геймі представниця Казахстану заробила матчбол на подачі Світоліної та з другої спроби його реалізувала — 3:6.

Протягом матчу Еліна Світоліна зробила п'ять ейсів при трьох подвійних помилках, реалізувала два з трьох брейк-поінтів та виграла 5 із 10 геймів на своїй подачі.

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Еліна Світоліна вдесяте у кар'єрі грає на ґрунтових змаганнях WTA 1000 у Римі. Завдяки місцю серед сіяних перша ракетка України розпочала виступи в Італії з розгромної перемоги в другому колі: у двох сетах здолала італійку Сару Еррані (6:0, 6:2).

В третьому колі українка зустрілась із "нейтральною" тенісисткою Анною Калінською. Гравчині до 1/16 фіналу Italian Open жодного разу не зустрічались на корті. Тепер в особистих зустрічах Світоліна веде 1:0.

У стартовому сеті Світоліна взяла три гейми поспіль. Більше в першому протистоянні "нейтральна" тенісистка не програвала гейми на своїх подачах. Втім цього вистачило, щоб Світоліна закрила перший сет з рахунком 6:3 на свою користь.

На початку другого поєдинку подавала Калінська, але дозволила українці зробити брейк і забрати гейм. Втім "нейтральній" гравчині вдалось зрівняти рахунок на четвертому геймі (2:2).

Ключовим моментом другого сету став п'ятий гейм на подачі Калінської: суперниці вдалось відіграти два брейкпоінти, але у підсумку Світоліна вийшла вперед у рахунку і зрештою здобула перемогу 6:3.

Матч Світоліна — Калінська тривав 1:14 годин. Впродовж гри українка зробила одну подвійну помилку. Також Світоліна один раз подала навиліт.