Українська тенісистка Світоліна пройшла до чвертьфіналу турніру у Вімблдоні — відео

Еліна Світоліна здобула свою четверту перемогу на Вімблдоні-2024. Українка здолала представницю Китая Сінь Ю Ван та вийшла в 1/4 фіналу.

Як пройшов матч Еліни Світоліної

Українська тенісистка повністю домінувала в першій партії, завершивши її всього за 25 хвилин.

Вона виконала 4 ейси, уникла подвійних помилок і вийшла на 81% першої подачі. Ван же припустилася аж 11-ти невимушених помилок проти двох в опонентки.

Superb Svitolina 😍



No.21 seed @ElinaSvitolina powers her way into a third #Wimbledon quarter-final easing past Xinyu Wang 6-2, 6-1 👏 pic.twitter.com/ADQUgZvFg1 — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2024

На старті другого сету китайська тенісистка спробувала перехопити ініціативу. Вона намагалася нав'язати конкуренцію Світоліній, але незабаром українка змусила суперницю помилятися знов. Ключовим став третій гейм, коли на подачі Ван тричі рахунок був рівним (40:40), але вітчизняна спортсменка таки оформила брейк.

Після цього Світоліну було не зупинити. Вона не віддала китаянці жодного гейму та зі ще одним брейком закрила партію за 30 хвилин.

Еліна Світоліна (Україна, 21) — Сінь Ю Ван (Китай, 42) — 2:0 (6:2, 6:1)

У наступному колі українська тенісистка зустрінеться з представницею Казахстану Єленою Рибакіною.

Що означає перемога Світоліної?

Еліна втретє в кар'єрі гратиме в 1/4 фіналу на Вімблдоні. Двічі українка перемагала і діставалася півфіналів (у 2019-му та 2023-му). Відтак, це другий поспіль чвертьфінал на трав'яному мейджорі.

Це третій чвертьфінал Світоліної з моменту повернення у теніс у 2023 році. Крім двох виходів в 1/4 фіналу Вімблдону, вона проходила до цієї стадії на Ролан Гарросі-2023.

Також це найрозгромніша перемога Світоліної на Вімблдоні за останні 7 років. У другому колі у 2017 році вона розгромила італійку Франческу Ск'явоне з рахунком 6:3, 6:0.