Українська тенісистка Світоліна перемогла в третьому раунді Вімблдонського турніру — відео

Еліна Світоліна здобула свою третю перемогу на Вімблдоні-2024 Вона обіграла десяту ракетку світового рейтингу Онс Жабер в 1/16 фіналу.

Як пройшов матч Еліни Світоліної

Стартувала українка надпотужно. Вона взяла три гейми зі старту та лише тоді дозволила Жабер розмочити рахунок.

Утім, перша радість швейцарської тенісистки виявилася останньою. Світоліна виграла наступні три гейми та закрила сет усього за 27 хвилин.

Svitolina ➡️ 4R



Elina Svitolina produces a brilliant performance to beat two-time finalist Ons Jabeur 6-1, 7-6(4)#Wimbledon pic.twitter.com/uu1kUkJVwN — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2024

Значно конкурентнішою виявилася друга партія. Суперниці від початку зосередилися на власних подачах. Час ішов, а підхід ні Жабер, ні Світоліна не змінювали. Зрештою, сет прогнозовано перейшов у тай-брейк, де нічиєї вже не могло бути.

Розпочали опонентки на рівних, але вже незабаром українська тенісистка оформила два міні-брейки. Туніска ще трохи поопиралася Світоліній. Утім, вітчизняна спортсменка вже не розгубила перевагу та з другої спроби реалізувала матчбол (7:4).

У наступному колі Світоліна зустрінеться з китаянкою Ван Сіньюй. У третьому раунді вона переграла господарку кортів Гаррієт Дарт у трьох сетах. Матч 1/8 фіналу запланований на 8 липня.

Що означає перемога Світоліної?

Еліна вчетверте в кар'єрі гратиме в 1/8 фіналу на Вімблдоні. Двічі на цій стадії українка перемагала і діставалася півфіналів, одного разу — поступилася Єлені Остапенко в сезоні-2017.

Також це перша перемога Світоліної в сезоні над суперницею з топ-10 світового рейтингу. Останній такий успіх Еліни був датований минулорічним Вімблдоном, коли українка вибила у чвертьфіналі першу ракетку світу Ігу Швьонтек.

Світоліна — єдина українка, що пробилася до 1/8 фіналу, після вильоту з турніру Даяни Ястремської та першої ракетки національного рейтингу Марти Костюк в третьому колі.