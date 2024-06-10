Перевершила Світоліну. Марта Костюк стала першою ракеткою України

Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом двох останніх тижнів. Головним серед них, безперечно, був "мейджор" у Парижі.
Головні тези:
- Еліна Світоліна втратила лідерство в українському рейтингу, зайнявши 21-е місце після виступів на Відкритому чемпіонаті Франції.
- Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна також покращили свої позиції у світовому рейтингу в результаті гри на Ролан Гаррос.
- Марта Костюк знову продемонструвала вражаючі результати на турнірах WTA, вийшовши у півфінал у Штутгарті, Індіан-Веллсі і Сан-Дієго.
- Українська тенісистка Марта Костюк перемогла третю ракетку світу в Штутгарті і стала шостою у світовому рейтингу за кількістю перемог над топ-10 гравцями.
Українська тенісистка Марта Костюк посіла 17–те місце у світовій класифікації
Україну в одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції представляли 6 тенісисток. Найкраще виступила Еліна Світоліна, яка пробилася до 1/8 фіналу.
Попри такий результат уродженка Одеси не змогла утримати лідерство національного рейтингу. Вона втратила 2 позиції та наразі розташувалася на 21-й сходинці.
Її перегнала Марта Костюк, яка закінчила свої виступи вже після другого кола турніру.
Цього вистачило, щоб піднятися на 17-те рекордне для себе місце та вперше у кар'єрі стати першою ракеткою України.
Свої позиції також покращили Даяна Ястремська й Ангеліна Калініна. Вихід до 1/16 фіналу дозволив одеситці повернутися у топ-30 та розташуватися на 27-й сходинці, а тенісистка з Нової Каховки, попри зняття через травму в першому колі, піднялася на 46-те місце.
Найбільшого регресу серед українок зазнала Леся Цуренко, яка не змогла захистити очки минулорічного Ролан Гаррос, коли дійшла до 1/8 фіналу. Через пошкодження вона знялася вже в поєдинку першого раунду, через що втратила 14 позицій – 59-те місце.
Завдяки першому виходу в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції дещо покращила свій рейтинг Юлія Стародубцева – 134-та позиція.
Українки в топ-200 світового рейтингу
17. Марта Костюк – 2240 очок (+3 позиції)
21. Еліна Світоліна – 2100 (-2)
27. Даяна Ястремська – 1712 (+5)
46. Ангеліна Калініна – 1221 (+2)
59. Леся Цуренко – 1048 (-14)
127. Дарія Снігур – 608 (-4)
134. Юлія Стародубцева – 557 (+8)
182. Катерина Байндль – 421 (-15)
Перемоги Марти Костюк
Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у півфінал турніру WTA 500 у Штутгарті, обігравши третю ракетку світу Коко Гофф зі США.
Перед цим особистим рекордом українки була перемога над п'ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою на турнірі в Сан-Дієго на початку березня 2024 року.
Це вже шоста перемога Костюк над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу, і третя — у 2024 році.
Також Марта Костюк уже втретє поспіль виходить у півфінал на турнірі WTA. Перед цим вона дійшла до півфіналу в Індіан-Веллсі (WTA 1000) та до фіналу в Сан-Дієго (WTA 500).
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