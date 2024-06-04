Тенісист Джокович втратив статус першої ракетки світу — відома причина

Новак Джокович знімається з Ролан Гаррос

Сербський тенісист повинен був зіграти проти норвежця Каспера Рууда (7) в 1/4 фіналу турніру.

Однак, неочікувано для всіх, Рууд здобув технічну перемогу та пройшов у півфінал.

Спортивні експерти звертають увагу на те, що дострокове завершення турніру для Новака матиме безпосередній вплив на розклад рейтингу ATP.

Легендарному сербу не вдалося захистити торішній титул, тому існує висока ймовірність того, тенісист з Італії Яннік Сіннер зможе обійти Джоковича та стати №1 вперше у своїй кар'єрі.

Що важливо розуміти, у четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції Новак у важкому поєдинку переграв аргентинця Франсіско Черундоло за 4 години та 40 хвилин. На старті другого сету Джокович узяв медичний тайм-аут. Серб скаржився на проблеми з коліном і звинуватив у цьому організаторів турніру, заявивши про поганий стан корту, — йдеться в повідомленні. Поширити

Джокович нарешті прокоментував зняття з Ролан Гаррос

Зірка світового тенісу вирішив пояснити своє рішення щодо зняття з Відкритого чемпіонату Франції.

Мені справді сумно оголошувати про те, що я змушений знятися з Ролан Гаррос. Я грав від щирого серця і віддав усього себе у вчорашньому матчі, і, на жаль, через розрив медіального меніска в правому коліні, ми з моєю командою ухвалили важке рішення після ретельного розгляду питання і консультацій. Новак Джокович Перша ракетка світу

Окрім того, він побажав усього найкращого гравцям, які беруть участь у турнірі та висловив свою вдячність фанатам за потужну підтримку.