Тенісист Джокович втратив статус першої ракетки світу — відома причина
Категорія
Спорт
Дата публікації

Тенісист Джокович втратив статус першої ракетки світу — відома причина

Новак Джокович
Джерело:  online.ua

Зірка світового тенісу Новак Джокович (1) не зміг продовжити виступ на Ролан Гаррос, оскільки отримав серйозну травму правого коліна.

Головні тези:

  • Джокович знявся з Ролан Гаррос через серйозну травму правого коліна.
  • Легендарний тенісист не може захистити титул, а італієць Яннік Сіннер має великий шанс стати новою першою ракеткою світу.
  • Технічна перемога норвежця Каспера Рууда в 1/4 фіналу турніру Ролан Гаррос стала несподіванкою для усіх шанувальників.
  • Джокович підкреслив, що рішення знятися було важким, його ухвалили після детального обговорення з командою.
  • Тенісист виразив вдячність фанатам за підтримку та побажав успіху учасникам турніру Ролан Гаррос.

Новак Джокович знімається з Ролан Гаррос

Сербський тенісист повинен був зіграти проти норвежця Каспера Рууда (7) в 1/4 фіналу турніру.

Однак, неочікувано для всіх, Рууд здобув технічну перемогу та пройшов у півфінал.

Спортивні експерти звертають увагу на те, що дострокове завершення турніру для Новака матиме безпосередній вплив на розклад рейтингу ATP.

Легендарному сербу не вдалося захистити торішній титул, тому існує висока ймовірність того, тенісист з Італії Яннік Сіннер зможе обійти Джоковича та стати №1 вперше у своїй кар'єрі.

Що важливо розуміти, у четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції Новак у важкому поєдинку переграв аргентинця Франсіско Черундоло за 4 години та 40 хвилин. На старті другого сету Джокович узяв медичний тайм-аут. Серб скаржився на проблеми з коліном і звинуватив у цьому організаторів турніру, заявивши про поганий стан корту, — йдеться в повідомленні.

Джокович нарешті прокоментував зняття з Ролан Гаррос

Зірка світового тенісу вирішив пояснити своє рішення щодо зняття з Відкритого чемпіонату Франції.

Мені справді сумно оголошувати про те, що я змушений знятися з Ролан Гаррос. Я грав від щирого серця і віддав усього себе у вчорашньому матчі, і, на жаль, через розрив медіального меніска в правому коліні, ми з моєю командою ухвалили важке рішення після ретельного розгляду питання і консультацій.

 Новак Джокович

 Новак Джокович

Перша ракетка світу

Окрім того, він побажав усього найкращого гравцям, які беруть участь у турнірі та висловив свою вдячність фанатам за потужну підтримку.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українські тенісистки вийшли до третього кола турніру в Римі
Світоліна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Світоліна перемогла "нейтральну" тенісистку Калінську на WTA 1000 у Римі
Світоліна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Російський тенісист влаштував істерику на корті Ролан Гаррос — відео
Андрій Рубльов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?