Тенісист Джокович втратив статус першої ракетки світу — відома причина

Зірка світового тенісу Новак Джокович (1) не зміг продовжити виступ на Ролан Гаррос, оскільки отримав серйозну травму правого коліна.
Головні тези:
- Джокович знявся з Ролан Гаррос через серйозну травму правого коліна.
- Легендарний тенісист не може захистити титул, а італієць Яннік Сіннер має великий шанс стати новою першою ракеткою світу.
- Технічна перемога норвежця Каспера Рууда в 1/4 фіналу турніру Ролан Гаррос стала несподіванкою для усіх шанувальників.
- Джокович підкреслив, що рішення знятися було важким, його ухвалили після детального обговорення з командою.
- Тенісист виразив вдячність фанатам за підтримку та побажав успіху учасникам турніру Ролан Гаррос.
Новак Джокович знімається з Ролан Гаррос
Сербський тенісист повинен був зіграти проти норвежця Каспера Рууда (7) в 1/4 фіналу турніру.
Однак, неочікувано для всіх, Рууд здобув технічну перемогу та пройшов у півфінал.
Спортивні експерти звертають увагу на те, що дострокове завершення турніру для Новака матиме безпосередній вплив на розклад рейтингу ATP.
Легендарному сербу не вдалося захистити торішній титул, тому існує висока ймовірність того, тенісист з Італії Яннік Сіннер зможе обійти Джоковича та стати №1 вперше у своїй кар'єрі.
Джокович нарешті прокоментував зняття з Ролан Гаррос
Зірка світового тенісу вирішив пояснити своє рішення щодо зняття з Відкритого чемпіонату Франції.
Окрім того, він побажав усього найкращого гравцям, які беруть участь у турнірі та висловив свою вдячність фанатам за потужну підтримку.
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