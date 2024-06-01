Російський спортсмен влаштував істерику на чемпіонаті Франції із тенісу

На французьких кортах продовжується щорічний Відкритий чемпіонат Франції із тенісу. Разом із цивілізованим світом участь у цьому престижному турнірі беруть російські та білоруські тенісисти, які виступають у нейтральному статусі.

Одним із таких представників із Росії на Ролан Гаррос був Андрій Рубльов.

Друга ракетка країни-агресора в останній день весни провів свій матч третього кола турніру. Його суперником був італієць Маттео Арнальді.

У трьох сетах перемогу несподівано здобув тенісист із Італії — 6:7 (6:8), 2:6 та 4:6.

Вперше у Рубльова здали нерви під час п'ятого гейму другого сету, коли росіянин пробив в аут та програв цей розіграш. Італієць повів у рахунку 2:3 у цій партії.

Андрій несамовито почав кричати та кидати ракетку об корт.

Через неадекватну поведінку спортсмен отримав попередження

Але це не усі емоції російського тенісиста, які він виплеснув на зовні у другому сеті. Після сьомого гейму Рубльов почав нищити місцевий інвентар. Від його емоцій постраждала лавка.

I

TOLD

YOU

DONT

BET

ON ANDREY RUBLEV

😡😡

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/pWoZ7GtrYj — Samuel L. Awesome (@McGeorgyMVP) May 31, 2024

Після такої поведінки спортсмен отримав попередження від судді, який сидів на вишці. Рефері розцінив ці дії росіянина, як неспортивну поведінку.

Відзначимо, що в 1/16 фіналу Ролан Гаррос свою боротьбу припинив ще один російський тенісист Павло Котов, який програв іншому італійському супернику Янніку Зіннеру (2-га ракетка світу).