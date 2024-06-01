Шоста ракетка світу Андрій Рубльов поступився італійцю Маттео Арнальді у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції-2024.
Російський спортсмен влаштував істерику на чемпіонаті Франції із тенісу
На французьких кортах продовжується щорічний Відкритий чемпіонат Франції із тенісу. Разом із цивілізованим світом участь у цьому престижному турнірі беруть російські та білоруські тенісисти, які виступають у нейтральному статусі.
Одним із таких представників із Росії на Ролан Гаррос був Андрій Рубльов.
Друга ракетка країни-агресора в останній день весни провів свій матч третього кола турніру. Його суперником був італієць Маттео Арнальді.
У трьох сетах перемогу несподівано здобув тенісист із Італії — 6:7 (6:8), 2:6 та 4:6.
Вперше у Рубльова здали нерви під час п'ятого гейму другого сету, коли росіянин пробив в аут та програв цей розіграш. Італієць повів у рахунку 2:3 у цій партії.
Андрій несамовито почав кричати та кидати ракетку об корт.
Через неадекватну поведінку спортсмен отримав попередження
Але це не усі емоції російського тенісиста, які він виплеснув на зовні у другому сеті. Після сьомого гейму Рубльов почав нищити місцевий інвентар. Від його емоцій постраждала лавка.
Після такої поведінки спортсмен отримав попередження від судді, який сидів на вишці. Рефері розцінив ці дії росіянина, як неспортивну поведінку.
Відзначимо, що в 1/16 фіналу Ролан Гаррос свою боротьбу припинив ще один російський тенісист Павло Котов, який програв іншому італійському супернику Янніку Зіннеру (2-га ракетка світу).
Італійці цього дня показали, де місце російським спортсменам — поза тенісним кортом.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-