Российский теннисист устроил истерику на корте Ролан Гаррос.

Шестая ракетка мира Андрей Рублев уступил итальянцу Маттео Арнальди в третьем круге Открытого чемпионата Франции-2024.

Российский спортсмен устроил истерику на чемпионате Франции по теннису

На французских кортах продолжается ежегодный открытый чемпионат Франции по теннису. Вместе с цивилизованным миром в этом престижном турнире принимают российские и белорусские теннисисты, выступающие в нейтральном статусе.

Одним из таких представителей из России на Ролан Гаррос был Андрей Рублев.

Вторая ракетка страны-агрессора в последний день весны провел свой матч третьего круга турнира. Его соперником был итальянец Маттео Арнальди.

В трех сетах победу неожиданно одержал теннисист из Италии - 6:7 (6:8), 2:6 и 4:6.

Впервые у Рублева сдали нервы во время пятого гейма второго сета, когда россиянин пробил в аут и проиграл этот розыгрыш. Итальянец повел в счете 2:3 в этой партии.

Андрей неистово начал кричать и бросать ракетку о корт.

Из-за неадекватного поведения спортсмен получил предупреждение

Но это не все эмоции российского теннисиста, которые он выплеснул на наружу во втором сете. После седьмого гейма Рублев начал уничтожать местный инвентарь. От его эмоций пострадала скамейка.

I

TOLD

YOU

DONT

BET

ON ANDREY RUBLEV

😡😡

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/pWoZ7GtrYj — Samuel L. Awesome (@McGeorgyMVP) May 31, 2024

После такого поведения спортсмен получил предупреждение от сидевшего на вышке судьи. Рефери расценил эти действия россиянина как неспортивное поведение.

Отметим, что в 1/16 финала Ролан Гаррос свою борьбу прекратил еще один российский теннисист Павел Котов, проигравший другому итальянскому сопернику Яннику Зиннеру (2-я ракетка мира).