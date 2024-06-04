Теннисист Джокович потерял статус первой ракетки мира — известна причина
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Теннисист Джокович потерял статус первой ракетки мира — известна причина

Новак Джокович
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Источник:  online.ua

Звезда мирового тенниса Новак Джокович (1) не смог продолжить выступление на Ролан Гаррос, поскольку получил серьезную травму правого колена.

Главные тезисы

  • Новак Джокович принял трудное решение сняться с Ролан Гаррос из-за серьезной травмы правого колена.
  • Итальянский теннисист Янник Синнер имеет большие шансы обойти Джоковича и стать новой первой ракеткой мира.
  • Досрочное завершение турнира для Джоковича повлияет рейтинг ATP, открывая новые возможности для других теннисистов.
  • Сербский теннисист выразил благодарность фанатам за поддержку и пожелал удачи участникам турнира Ролан Гаррос.
  • Решение Джоковича о снятии с турнира вызвано разрывом медиального мениска в правом колене.

Новак Джокович снимается с Ролана Гарроса

Сербский теннисист должен был сыграть против норвежца Каспера Рууда (7) в 1/4 финала турнира.

Однако, неожиданно для всех, Рууд одержал техническую победу и прошел в полуфинал.

Спортивные эксперты обращают внимание на то, что досрочное завершение турнира для Новака будет оказывать непосредственное влияние на расписание рейтинга ATP.

Легендарному сербу не удалось защитить прошлогодний титул, поэтому высока вероятность того, что теннисист из Италии Янник Синнер сможет обойти Джоковича и стать №1 впервые в своей карьере.

Что важно понимать, в четвертом круге Открытого чемпионата Франции Новак в тяжелом поединке обыграл аргентинца Франсиско Черундоло за 4 часа и 40 минут. На старте второго сета Джокович взял медицинский тайм-аут. Серб жаловался на проблемы с коленом и обвинил в этом организаторов турнира, заявив о плохом состоянии корта, — сказано в сообщении.

Джокович наконец-то прокомментировал снятие с Ролан Гаррос

Звезда мирового тенниса решила объяснить свое решение касательно снятия с Открытого чемпионата Франции.

Мне действительно грустно объявлять о том, что я вынужден сняться с Ролан Гарроса. Я играл от всей души и отдал всего себя во вчерашнем матче, и, к сожалению, из-за разрыва медиального мениска в правом колене, мы с моей командой приняли тяжелое решение после тщательного рассмотрения вопроса и консультаций.

Новак Джокович

Новак Джокович

Первая ракетка мира

Кроме того, он пожелал всего лучшего игрокам, участвующим в турнире, и выразил свою благодарность фанатам за мощную поддержку.

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