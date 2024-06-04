Теннисист Джокович потерял статус первой ракетки мира — известна причина

Новак Джокович снимается с Ролана Гарроса

Сербский теннисист должен был сыграть против норвежца Каспера Рууда (7) в 1/4 финала турнира.

Однако, неожиданно для всех, Рууд одержал техническую победу и прошел в полуфинал.

Спортивные эксперты обращают внимание на то, что досрочное завершение турнира для Новака будет оказывать непосредственное влияние на расписание рейтинга ATP.

Легендарному сербу не удалось защитить прошлогодний титул, поэтому высока вероятность того, что теннисист из Италии Янник Синнер сможет обойти Джоковича и стать №1 впервые в своей карьере.

Что важно понимать, в четвертом круге Открытого чемпионата Франции Новак в тяжелом поединке обыграл аргентинца Франсиско Черундоло за 4 часа и 40 минут. На старте второго сета Джокович взял медицинский тайм-аут. Серб жаловался на проблемы с коленом и обвинил в этом организаторов турнира, заявив о плохом состоянии корта, — сказано в сообщении. Поделиться

Джокович наконец-то прокомментировал снятие с Ролан Гаррос

Звезда мирового тенниса решила объяснить свое решение касательно снятия с Открытого чемпионата Франции.

Мне действительно грустно объявлять о том, что я вынужден сняться с Ролан Гарроса. Я играл от всей души и отдал всего себя во вчерашнем матче, и, к сожалению, из-за разрыва медиального мениска в правом колене, мы с моей командой приняли тяжелое решение после тщательного рассмотрения вопроса и консультаций. Новак Джокович Первая ракетка мира

Кроме того, он пожелал всего лучшего игрокам, участвующим в турнире, и выразил свою благодарность фанатам за мощную поддержку.