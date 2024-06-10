Превзошла Светолину. Марта Костюк стала первой ракеткой Украины

Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленный мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение двух последних недель. Главным среди них, безусловно, был "мейджор" в Париже.

Украинская теннисистка Марта Костюк заняла 17-е место в мировой классификации

Украину в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции представляли 6 теннисисток. Лучше всего выступила Элина Свитолина, пробившаяся в 1/8 финала.

Несмотря на такой результат, уроженка Одессы не смогла удержать лидерство национального рейтинга. Она потеряла 2 позиции и сейчас расположилась на 21-й строчке.

Ее перегнала Марта Костюк, окончившая свои выступления уже после второго круга турнира.

Этого хватило, чтобы подняться на 17-е рекордное для себя место и впервые в карьере стать первой ракеткой Украины.

Свои позиции улучшили Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Выход в 1/16 финала позволил одесситке вернуться в топ-30 и расположиться на 27-й строчке, а теннисистка из Новой Каховки, несмотря на снятие из-за травмы в первом круге, поднялась на 46-е место.

Наибольший регресс среди украинок получил Леся Цуренко, которая не смогла защитить очки прошлогоднего Ролан Гаррос, когда дошла до 1/8 финала. Из-за повреждений она снялась уже в поединке первого раунда, из-за чего потеряла 14 позиций – 59 место.

Благодаря первому выходу в основную сетку Открытого чемпионата Франции несколько улучшила свой рейтинг Юлия Стародубцева – 134-я позиция.

Украинки в топ-200 мирового рейтинга

17. Марта Костюк – 2240 очков (+3 позиции)

21. Элина Свитолина – 2100 (-2)

27. Даяна Ястремская – 1712 (+5)

46. Ангелина Калинина – 1221 (+2)

59. Леся Цуренко – 1048 (-14)

127. Дарья Снегирь – 608 (-4)

134. Юлия Стародубцева – 557 (+8)

182. Екатерина Байндль – 421 (-15)

Победы Марты Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте, обыграв третью ракетку мира Коко Гофф из США.

Перед этим личным рекордом украинки была победа над пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой на турнире в Сан-Диего в начале марта 2024 года.

Это уже шестая победа Костюка над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга, и третья — в 2024 году.