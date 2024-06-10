Превзошла Светолину. Марта Костюк стала первой ракеткой Украины

Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленный мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение двух последних недель. Главным среди них, безусловно, был "мейджор" в Париже.
Главные тезисы
- Элина Свитолина потеряла лидерство в украинском рейтинге, заняв 21-е место после выступлений на Открытом чемпионате Франции.
- Дайана Ястремская и Ангелина Калинина также улучшили свои позиции в мировом рейтинге в результате игры на Ролан Гаррос.
- Марта Костюк снова продемонстрировала впечатляющие результаты на турнирах WTA, выйдя в полуфинал в Штутгарте, Индиан-Уэллсе и Сан-Диего.
- Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над третьей ракеткой мира в Штутгарте и стала шестой в мировом рейтинге по количеству побед над топ-10 игроками.
Украинская теннисистка Марта Костюк заняла 17-е место в мировой классификации
Украину в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции представляли 6 теннисисток. Лучше всего выступила Элина Свитолина, пробившаяся в 1/8 финала.
Несмотря на такой результат, уроженка Одессы не смогла удержать лидерство национального рейтинга. Она потеряла 2 позиции и сейчас расположилась на 21-й строчке.
Ее перегнала Марта Костюк, окончившая свои выступления уже после второго круга турнира.
Этого хватило, чтобы подняться на 17-е рекордное для себя место и впервые в карьере стать первой ракеткой Украины.
Свои позиции улучшили Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Выход в 1/16 финала позволил одесситке вернуться в топ-30 и расположиться на 27-й строчке, а теннисистка из Новой Каховки, несмотря на снятие из-за травмы в первом круге, поднялась на 46-е место.
Наибольший регресс среди украинок получил Леся Цуренко, которая не смогла защитить очки прошлогоднего Ролан Гаррос, когда дошла до 1/8 финала. Из-за повреждений она снялась уже в поединке первого раунда, из-за чего потеряла 14 позиций – 59 место.
Благодаря первому выходу в основную сетку Открытого чемпионата Франции несколько улучшила свой рейтинг Юлия Стародубцева – 134-я позиция.
Украинки в топ-200 мирового рейтинга
17. Марта Костюк – 2240 очков (+3 позиции)
21. Элина Свитолина – 2100 (-2)
27. Даяна Ястремская – 1712 (+5)
46. Ангелина Калинина – 1221 (+2)
59. Леся Цуренко – 1048 (-14)
127. Дарья Снегирь – 608 (-4)
134. Юлия Стародубцева – 557 (+8)
182. Екатерина Байндль – 421 (-15)
Победы Марты Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте, обыграв третью ракетку мира Коко Гофф из США.
Перед этим личным рекордом украинки была победа над пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой на турнире в Сан-Диего в начале марта 2024 года.
Это уже шестая победа Костюка над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга, и третья — в 2024 году.
Также Марта Костюк уже в третий раз выходит в полуфинал на турнире WTA. Перед этим она дошла до полуфинала в Индиан-Уэллсе (WTA 1000) и до финала в Сан-Диего (WTA 500).
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