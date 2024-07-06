Украинская теннисистка Свитолина победила в третьем раунде Уимблдонского турнира — видео
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Украинская теннисистка Свитолина победила в третьем раунде Уимблдонского турнира — видео

Украинская теннисистка Свитолина победила в третьем раунде Уимблдонского турнира — видео
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Источник:  Суспільне

Элина Свитолина одержала свою третью победу на Уимблдоне-2024 Она обыграла десятую ракетку мирового рейтинга Онс Жабер в 1/16 финала.

Главные тезисы

  • Элина Свитолина победила десятую ракетку мирового рейтинга в третьем раунде Уимблдона 2024
  • Это четвертый раз, когда Элина Свитолина достигает 1/8 финала на Уимблдоне
  • Победа над соперницей из топ-10 мирового рейтинга стала первой для Свитолиной в этом сезоне
  • Элина Свитолина является единственной украинкой, пробившейся в 1/8 финала после вылета других представительниц страны на третьем раунде

Как прошел матч Элины Светолиной

Стартовала украинка сверхмощно. Она взяла три гейма со старта и только тогда позволила Жаберу размочить счет.

Впрочем, первая радость швейцарской теннисистки оказалась последней. Свитолина выиграла следующие три гейма и закрыла сет всего за 27 минут.

Значительно конкурентнее оказалась вторая партия. Соперницы с самого начала сосредоточились на собственных подачах. Время шло, а подход ни Жабер, ни Свитолина не меняли. В конце концов сет прогнозируемо перешел в тай-брейк, где ничьей уже не могло быть.

Начали оппоненты на равных, но уже вскоре украинская теннисистка оформила два мини-брейка. Туниска еще немного опиралась на Светолинию. Впрочем, отечественная спортсменка уже не потеряла преимущество и со второй попытки реализовала матчбол (7:4).

В следующем круге Свитолина встретится с китаянкой Ван Синьюй. В третьем раунде она обыграла хозяйку кортов Гарриет Дарт в трех сетах. Матч 1/8 финала запланирован на 8 июля.

Что значит победа Светолиной?

Элина в четвертый раз в карьере будет играть в 1/8 финала на Уимблдоне. Дважды на этой стадии украинка побеждала и добиралась до полуфиналов, однажды — уступила Елене Остапенко в сезоне-2017.

Также это первая победа Светолиной в сезоне над соперницей из топ-10 мирового рейтинга. Последний такой успех Элины был датирован прошлогодним Уимблдоном, когда украинка выбила в четвертьфинале первую ракетку мира Игу Швентек.

Свитолина — единственная украинка, пробившаяся в 1/8 финала, после вылета из турнира Дайаны Ястремской и первой ракетки национального рейтинга Марты Костюк в третьем круге.

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