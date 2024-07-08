Украинская теннисистка Свитолина прошла в четвертьфинал турнира в Уимблдоне — видео

Элина Свитолина одержала свою четвертую победу на Уимблдоне-2024. Украинка одолела представительницу Китая Синь Ю Ван и вышла в 1/4 финала.

Как прошел матч Элины Свитолиной

Украинская теннисистка полностью доминировала в первой партии, завершив ее всего через 25 минут.

Она выполнила 4 эйса, избежала двойных ошибок и вышла на 81% первой подачи. Ван же допустила аж 11 непринужденных ошибок против двух у оппонентки.

Superb Svitolina 😍



No.21 seed @ElinaSvitolina powers her way into a third #Wimbledon quarter-final easing past Xinyu Wang 6-2, 6-1 👏 pic.twitter.com/ADQUgZvFg1 — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2024

На старте второго сета китайская теннисистка попыталась перехватить инициативу. Она пыталась навязать конкуренцию Светолине, но вскоре украинка заставила соперницу ошибаться снова. Ключевым стал третий гейм, когда на подаче Ван трижды счет был равным (40:40), но отечественная спортсменка таки оформила брейк.

После этого Светолину было не остановить. Она не отдала китаянке ни одного гейма и с еще одним брейком закрыла партию через 30 минут.

Элина Свитолина (Украина, 21) - Синь Ю Ван (Китай, 42) — 2:0 (6:2, 6:1)

В следующем круге украинская теннисистка встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Что значит победа Светолиной

Элина третий раз в карьере будет играть в 1/4 финала на Уимблдоне. Дважды украинка побеждала и получала полуфиналы (в 2019-м и 2023-м). Следовательно, это второй подряд четвертьфинал на травяном мейджоре.

Это третий четвертьфинал Светолиной с момента возвращения в теннис в 2023 году. Помимо двух выходов в 1/4 финала Уимблдона, она проходила до этой стадии на Ролан Гарроси-2023.

Также это самая разгромная победа Светолиной на Уимблдоне за последние 7 лет. Во втором круге в 2017 году она разгромила итальянку Франческу Скьявоне со счетом 6:3, 6:0.