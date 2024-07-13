Світоліна не гратиме на останньому тенісному турнірі перед Олімпіадою — відома причина
Категорія
Спорт
Дата публікації

Світоліна не гратиме на останньому тенісному турнірі перед Олімпіадою — відома причина

Еліна Світоліна
Джерело:  online.ua

Українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила не виступати на змаганнях у Палермо після консультації з фізіотерапевтом.

Головні тези:

  • Еліна Світоліна повернеться до участі у змаганнях після покращення стану здоров'я.
  • Національний олімпійський комітет України оприлюднив повний список спортсменів для Олімпійських ігор у Парижі.
  • Українські спортсмени будуть представлені у 23 видах спорту, зокрема в легкій атлетиці, футболі, стрибках у воду та боротьбі.

Еліна Світоліна не виступатиме на турнірі у Палермо через ризики для здоров’я

Еліна Світоліна (WTA 21) не виступить на ґрунтовому турнірі WTA 250 у Палермо (Італія).

Турнір у Палермо — один із заключних перед стартом Олімпіади-2024, на яку відібралася Світоліна.

За порадою моєї медичної команди та фізіотерапевтів, я не зможу виступити в Палермо.Мені дуже хотілося виступити перед приголомшливою публікою в Палермо, але мені потрібно подбати про своє здоров'я. Я сподіваюся повернутися до участі в турі WTA, як тільки я буду фізично готова. Дякую за вашу підтримку та розуміння — заявила Еліна Світоліна.

Останнім виступом Світоліної став чвертьфінал на Вімблдоні-2024. Українська тенісистка пройшла чотирьох суперниць, після чого у двох сетах поступилася представниці Казахстану Єлєні Рибакіній.

НОК оприлюднив список спортсменів для участі у Олімпіаді-2024

Національний олімпійський комітет України оприлюднив повний список спортсменів, які візьмуть участь у Олімпійських іграх у Парижі. 

Зазначається, що участь у літніх Олімпійських іграх візьме 140 українських спортсменів.

Найбільше представництво Україна матиме в легкій атлетиці (25 спортсменів), футболі (18), а також у стрибках у воду, веслуванні та боротьбі (по 9).

Зокрема, володар єдиного українського "золота" на Іграх у Токіо Жан Беленюк знову змагатиметься в греко-римській боротьбі.

Спробують покращити результати тенісистка Еліна Світоліна та легкоатлетка Ярослава Магучіх, які тоді взяли по бронзовій нагороді.

Українські спортсмени загалом змагатимуться в 23-х видах спорту.

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