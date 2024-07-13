Світоліна не гратиме на останньому тенісному турнірі перед Олімпіадою — відома причина

Українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила не виступати на змаганнях у Палермо після консультації з фізіотерапевтом.
Головні тези:
- Еліна Світоліна повернеться до участі у змаганнях після покращення стану здоров'я.
- Національний олімпійський комітет України оприлюднив повний список спортсменів для Олімпійських ігор у Парижі.
- Українські спортсмени будуть представлені у 23 видах спорту, зокрема в легкій атлетиці, футболі, стрибках у воду та боротьбі.
Еліна Світоліна не виступатиме на турнірі у Палермо через ризики для здоров’я
Еліна Світоліна (WTA 21) не виступить на ґрунтовому турнірі WTA 250 у Палермо (Італія).
Турнір у Палермо — один із заключних перед стартом Олімпіади-2024, на яку відібралася Світоліна.
🗣️A statement from @ElinaSvitolina— Palermo Ladies Open (@LadiesOpenPA) July 12, 2024
We wish you a speedy recovery and hope to see you back on the court soon ❤️#PLO24 | @WTA pic.twitter.com/UVpfn80BrI
Останнім виступом Світоліної став чвертьфінал на Вімблдоні-2024. Українська тенісистка пройшла чотирьох суперниць, після чого у двох сетах поступилася представниці Казахстану Єлєні Рибакіній.
НОК оприлюднив список спортсменів для участі у Олімпіаді-2024
Національний олімпійський комітет України оприлюднив повний список спортсменів, які візьмуть участь у Олімпійських іграх у Парижі.
Зазначається, що участь у літніх Олімпійських іграх візьме 140 українських спортсменів.
Найбільше представництво Україна матиме в легкій атлетиці (25 спортсменів), футболі (18), а також у стрибках у воду, веслуванні та боротьбі (по 9).
Зокрема, володар єдиного українського "золота" на Іграх у Токіо Жан Беленюк знову змагатиметься в греко-римській боротьбі.
Спробують покращити результати тенісистка Еліна Світоліна та легкоатлетка Ярослава Магучіх, які тоді взяли по бронзовій нагороді.
Українські спортсмени загалом змагатимуться в 23-х видах спорту.
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