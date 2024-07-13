Свитолина не будет играть на последнем теннисном турнире перед Олимпиадой — известная причина

Украинская теннисистка Элина Свитолина решила не выступать на соревнованиях в Палермо после консультации с физиотерапевтом.

Элина Свитолина не будет выступать на турнире в Палермо из-за рисков для здоровья

Элина Свитолина (WTA 21) не выступит на турнире WTA 250 в Палермо (Италия).

Турнир в Палермо – один из заключительных перед стартом Олимпиады-2024, на которую отобралась Свитолина.

По совету моей медицинской команды и физиотерапевтов, я не смогу выступить в Палермо. Мне очень хотелось выступить перед потрясающей публикой в Палермо, но мне нужно позаботиться о своем здоровье. Надеюсь вернуться к участию в туре WTA, как только я буду физически готова. Спасибо за вашу поддержку и понимание – заявила Элина Свитолина. Поделиться

🗣️A statement from @ElinaSvitolina

We wish you a speedy recovery and hope to see you back on the court soon ❤️#PLO24 | @WTA pic.twitter.com/UVpfn80BrI — Palermo Ladies Open (@LadiesOpenPA) July 12, 2024

Последним выступлением Светолиной стал четвертьфинал на Уимблдоне-2024. Украинская теннисистка прошла четырех соперниц, после чего в двух сетах уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

НОК обнародовал список спортсменов для участия в Олимпиаде-2024

Национальный олимпийский комитет обнародовал полный список спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже.

Участие в летних Олимпийских играх примет 140 украинских спортсменов.

Наибольшее представительство у Украины будет в легкой атлетике (25 спортсменов), футболе (18), а также в прыжках в воду, гребле и борьбе (по 9).

В частности, обладатель единственного украинского "золота" на Играх в Токио Жан Беленюк снова сразится в греко-римской борьбе.

Попытаются улучшить результаты теннисистка Элина Свитолина и легкоатлетка Ярослава Магучих, взявших тогда по бронзовой награде.