Свитолина не будет играть на последнем теннисном турнире перед Олимпиадой — известная причина

Украинская теннисистка Элина Свитолина решила не выступать на соревнованиях в Палермо после консультации с физиотерапевтом.
Главные тезисы
- Элина Свитолина вернется к участию в соревнованиях после улучшения состояния здоровья.
- Национальный олимпийский комитет обнародовал полный список спортсменов для Олимпийских игр в Париже.
- Украинские спортсмены будут представлены в 23 видах спорта, в том числе в легкой атлетике, футболе, прыжках в воду и борьбе.
Элина Свитолина не будет выступать на турнире в Палермо из-за рисков для здоровья
Элина Свитолина (WTA 21) не выступит на турнире WTA 250 в Палермо (Италия).
Турнир в Палермо – один из заключительных перед стартом Олимпиады-2024, на которую отобралась Свитолина.
🗣️A statement from @ElinaSvitolina— Palermo Ladies Open (@LadiesOpenPA) July 12, 2024
We wish you a speedy recovery and hope to see you back on the court soon ❤️#PLO24 | @WTA pic.twitter.com/UVpfn80BrI
Последним выступлением Светолиной стал четвертьфинал на Уимблдоне-2024. Украинская теннисистка прошла четырех соперниц, после чего в двух сетах уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
НОК обнародовал список спортсменов для участия в Олимпиаде-2024
Национальный олимпийский комитет обнародовал полный список спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже.
Участие в летних Олимпийских играх примет 140 украинских спортсменов.
Наибольшее представительство у Украины будет в легкой атлетике (25 спортсменов), футболе (18), а также в прыжках в воду, гребле и борьбе (по 9).
В частности, обладатель единственного украинского "золота" на Играх в Токио Жан Беленюк снова сразится в греко-римской борьбе.
Попытаются улучшить результаты теннисистка Элина Свитолина и легкоатлетка Ярослава Магучих, взявших тогда по бронзовой награде.
Украинские спортсмены будут соревноваться в 23-х видах спорта.
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