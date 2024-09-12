Українська тенісистка Світоліна заробила майже 1,5 млн дол призових за 2024 рік

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна заробила у 2024 році 1 млн 437 тис 638 дол. Усього вона провела 45 матчів, з яких виграла 28.

Світоліна заробила майже 1,5 млн дол призових у 2024 році

Найбільш успішними для української спортсменки були змагання в рамках Grand Slam (Турніри Великого шлему). Всього Світоліна отримала 1942 рейтингових очки за виступу у цьому році.

Тенісистка дійшла до 1/8 фіналу на Australian Open, до чвертьфіналу на Вімблдоні. На US Open вона зупинилась на 1/16.

Найбільше грошей Світоліна заробила за виступи на Вімблдоні. Сума призових становить 375 тис дол.

На турнірі Ролан Гаррос українська тенісистка заробила 250 тис дол. На дві тис дол менше вона отримала після виступу на Australian Open.

За змагання у 1/16 на US Open українській спортсменці заплатили 215 тис дол. На всіх інших турнірах розмір призових не перевищував 60 тис дол.

Світоліна заробила за рік майже 1,5 млн дол

Тенісистка достроково завершила сезон

На відкритті тенісних кортів у Львові спортсменка зізналась, що більше не буде виступати у 2024 році. Вона достроково завершила сезон через травми.

Найближчим часом Світоліна буде відновлюватись. Вона також буде готуватись до наступного сезону.

Свої виступи у 2024-му вона схарактеризувала позитивно. За її словами, це був непоганий сезон.