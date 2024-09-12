Украинская теннисистка Свитолина заработала почти 1,5 млн долл призовых за 2024 год

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина заработала в 2024 году 1 млн 437 тыс 638 дол. Всего она провела 45 матчей, из которых выиграла 28.

Свитолина заработала почти 1,5 млн долл призовых в 2024 году

Наиболее успешными для украинской спортсменки были соревнования в рамках Grand Slam (Турниры Большого шлема). Всего Свитолина получила 1942 рейтинговых очка за выступления в этом году.

Теннисистка дошла до 1/8 финала на Australian Open и до четвертьфинала на Уимблдоне. На US Open она остановилась на 1/16.

Больше всего денег Свитолина заработала за выступления на Уимблдоне. Сумма призовых составляет 375 тыс долл.

На турнире Ролан Гаррос украинская теннисистка заработала 250 тыс долл. На две тыс долл меньше она получила после выступления на Australian Open.

За соревнования в 1/16 на US Open украинской спортсменке заплатили 215 тыс долл. На всех остальных турнирах размер призовых не превышал 60 тыс долл.

Свитолина заработала за год почти 1,5 млн долл

Теннисистка досрочно завершила сезон

На открытии теннисных кортов во Львове спортсменка призналась, что больше не будет выступать в 2024 году. Она досрочно завершила сезон из-за травм.

В ближайшее время Свитолина будет восстанавливаться. Она также будет готовиться к следующему сезону.

Свои выступления в 2024-м она охарактеризовала положительно. По ее словам, это был хороший сезон.