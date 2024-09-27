Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одержала важную для себя победу в матче второго круга турнира WTA 1000 в Пекине.

Что известно об успехах Стародубцевой на турнире WTA 1000 в Пекине

Отмечается, что украинская теннисистка в дебютном поединке обыграла соперницу из Чехии Катержину Синякову со счетом 6:2, 6:2.

Подчеркивается, что для убедительной победы в двух сетах Стародубцевой понадобилось 1 час 39 минут.

Стародубцева 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6/9 брейк-поинтов.

Юлия Стародубцева

Победа над Синяковой, которая является 37-й ракеткой мира, стала для 24-летней Стародубцевой рейтинговой в карьере и первой в матчах против соперниц из топ-50

В первом круге украинка в двух партиях обыграла 69 ракетку мира немку Лауру Зигемунд.

В третьем круге она сыграет с победительницей матча между Кэролайн Доулгайдом и Элиной Аванесян.

Что известно об успехах других украинских теннисисток в престижных международных турнирах

Теннисистка Марта Костюк завершила разгромной победой над соперницей из Нидерландов Аранчей Рус первый круг соревнований в рамках турнира Korea Open.

Дебют встречи был равным и соперницы перешли в серию брейков.

С четвертого гейма пять раз подряд получала очки принимающая подачи теннисистка. Более искусной в этом противостоянии оказалась именно Костюк, которая в девятом гейме закрыла сет на собственной подаче.

Вторая партия оказалась молниеносной. Костюк смогла преодолеть сопротивление соперницы из Нидерландов всего за 35 минут.

В частности, она стартовала с четырьмя набранными очками подряд.

После непродолжительной паузы Костюк еще одним брейком закрыла сет и матч.

Костюк сохранила позиции в топ-20 рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

22-летняя спортсменка оставила за собой статус национального лидера. Она завоевала 2445 зачетных пунктов и идет на 18-й строчке классификации.

Костюк серьезно опередила более опытных Элину Светолину (28-е место), Даяну Ястремскую (35-е), Ангелину Калинину (50-е) и Лесю Цуренко (92-е).

Между тем, теннисистка Людмила Киченок установила новый национальный рекорд в парном мировом рейтинге WTA.

В обновленном списке украинка поднялась на третье место. Ранее никто из представителей Украины не находился столь высоко в этом разряде.

Кроме того, Киченок повторила достижение Элины Светолиной, установившей рекорд Украины, когда весной 2017 стала третьей ракеткой мира в одиночном разряде.

Киченок ранее дуэтом с Еленой Остапенко впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема US Open-2024, одержав победу в финале над Кристиной Младенович из Франции и китаянкой Чжан Шуай со счетом 6:4, 6:3.

32-летняя украинка выиграла свой первый в карьере турнир Большого шлема в парном разряде. В этом году она выходила в финал Australian Open.

Отметим, что в 2023 году Киченок вместе с хорватом Мате Павичем стала чемпионкой смешанного парного разряда Уимблдона.