Украинская теннисистка Марта Костюк одержала разгромную победу на старте Korea Open
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Украинская теннисистка Марта Костюк одержала разгромную победу на старте Korea Open

Марта Костюк
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Источник:  online.ua

Теннисистка Марта Костюк завершила разгромной победой над соперницей из Нидерландов Аранчей Рус первый круг соревнований в рамках турнира Korea Open.

Главные тезисы

  • Марта Костюк одержала разгромную победу над соперницей из Нидерландов на старте Korea Open, закрыв матч во второй партии всего за 35 минут.
  • Украинская теннисистка Марта Костюк занимает 18 место в рейтинге WTA, опередив таких опытных коллег, как Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
  • В следующем раунде турнира Korea Open Костюк сыграет против британки Гизер Уотсон, что может принести ей еще большую популярность и призовые деньги.
  • Марта Костюк сохраняет позицию национального лидера в украинском теннисе, подтверждая свой талант и уверенно растущий статус в мировом рейтинге.
  • В рейтинге WTA Марта Костюк удерживает 18-ю строчку, опередив всех украинских теннисисток, показывая стабильное и впечатляющее выступление на профессиональной арене.

Что известно о разгромной победе Костюка на старте Korea Open

Отмечается , что дебют встречи был равным и соперницы перешли в серию брейков.

С четвертого гейма пять раз подряд получала очки принимающая подачи теннисистка. Более искусной в этом противостоянии оказалась именно Костюк, которая в девятом гейме закрыла сет на собственной подаче.

Костюк разгромила соперницу из Нидерландов на старте турнира Korea Open
Марта Костюк

Вторая партия оказалась молниеносной. Костюк смогла преодолеть сопротивление соперницы из Нидерландов всего за 35 минут.

В частности, она стартовала с четырьмя набранными очками подряд.

После непродолжительной паузы Костюк еще одним брейком закрыла сет и матч.

В общей сложности поединок закончился со счетом 0:2 (3:6, 1:6)

Во время жеребьевки Korea Open украинская теннисистка получила 5 номер.

Выше оказались нейтральные теннисистки Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и бразильянка Беатрис Хаддад Майя.

Победительница Korea Open заработает 142 тыс долларов.

В следующем раунде Костюк встретится с британкой Гизер Уотсон. Она в 1/16 финала соревнований одолела китаянку Цзя-Цзин Лю (6:4, 6:4).

В квалификации же уроженка острова Гернси выбила двух хозяек корта.

Что известно о месте Костюк в мировом рейтинге

Украинка Марта Костюк сохранила позиции в топ-20 рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

22-летняя спортсменка оставила за собой статус национального лидера. Она завоевала 2445 зачетных пунктов и идет на 18-й строчке классификации.

Костюк серьезно опередила более опытных Элину Светолину (28-е место), Даяну Ястремскую (35-е), Ангелину Калинину (50-е) и Лесю Цуренко (92-е).

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