Теннисистка Марта Костюк завершила разгромной победой над соперницей из Нидерландов Аранчей Рус первый круг соревнований в рамках турнира Korea Open.

Что известно о разгромной победе Костюка на старте Korea Open

Отмечается , что дебют встречи был равным и соперницы перешли в серию брейков.

С четвертого гейма пять раз подряд получала очки принимающая подачи теннисистка. Более искусной в этом противостоянии оказалась именно Костюк, которая в девятом гейме закрыла сет на собственной подаче.

Марта Костюк

Вторая партия оказалась молниеносной. Костюк смогла преодолеть сопротивление соперницы из Нидерландов всего за 35 минут.

В частности, она стартовала с четырьмя набранными очками подряд.

После непродолжительной паузы Костюк еще одним брейком закрыла сет и матч.

В общей сложности поединок закончился со счетом 0:2 (3:6, 1:6)

Во время жеребьевки Korea Open украинская теннисистка получила 5 номер.

Выше оказались нейтральные теннисистки Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и бразильянка Беатрис Хаддад Майя.

Победительница Korea Open заработает 142 тыс долларов.

В следующем раунде Костюк встретится с британкой Гизер Уотсон. Она в 1/16 финала соревнований одолела китаянку Цзя-Цзин Лю (6:4, 6:4).

В квалификации же уроженка острова Гернси выбила двух хозяек корта.

Что известно о месте Костюк в мировом рейтинге

Украинка Марта Костюк сохранила позиции в топ-20 рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

22-летняя спортсменка оставила за собой статус национального лидера. Она завоевала 2445 зачетных пунктов и идет на 18-й строчке классификации.

Костюк серьезно опередила более опытных Элину Светолину (28-е место), Даяну Ястремскую (35-е), Ангелину Калинину (50-е) и Лесю Цуренко (92-е).