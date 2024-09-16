Теннисистка Марта Костюк завершила разгромной победой над соперницей из Нидерландов Аранчей Рус первый круг соревнований в рамках турнира Korea Open.
Главные тезисы
- Марта Костюк одержала разгромную победу над соперницей из Нидерландов на старте Korea Open, закрыв матч во второй партии всего за 35 минут.
- Украинская теннисистка Марта Костюк занимает 18 место в рейтинге WTA, опередив таких опытных коллег, как Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
- В следующем раунде турнира Korea Open Костюк сыграет против британки Гизер Уотсон, что может принести ей еще большую популярность и призовые деньги.
- Марта Костюк сохраняет позицию национального лидера в украинском теннисе, подтверждая свой талант и уверенно растущий статус в мировом рейтинге.
- В рейтинге WTA Марта Костюк удерживает 18-ю строчку, опередив всех украинских теннисисток, показывая стабильное и впечатляющее выступление на профессиональной арене.
Что известно о разгромной победе Костюка на старте Korea Open
Отмечается , что дебют встречи был равным и соперницы перешли в серию брейков.
С четвертого гейма пять раз подряд получала очки принимающая подачи теннисистка. Более искусной в этом противостоянии оказалась именно Костюк, которая в девятом гейме закрыла сет на собственной подаче.
Вторая партия оказалась молниеносной. Костюк смогла преодолеть сопротивление соперницы из Нидерландов всего за 35 минут.
В частности, она стартовала с четырьмя набранными очками подряд.
После непродолжительной паузы Костюк еще одним брейком закрыла сет и матч.
В общей сложности поединок закончился со счетом 0:2 (3:6, 1:6)
Во время жеребьевки Korea Open украинская теннисистка получила 5 номер.
Выше оказались нейтральные теннисистки Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и бразильянка Беатрис Хаддад Майя.
Победительница Korea Open заработает 142 тыс долларов.
В следующем раунде Костюк встретится с британкой Гизер Уотсон. Она в 1/16 финала соревнований одолела китаянку Цзя-Цзин Лю (6:4, 6:4).
В квалификации же уроженка острова Гернси выбила двух хозяек корта.
Что известно о месте Костюк в мировом рейтинге
Украинка Марта Костюк сохранила позиции в топ-20 рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
22-летняя спортсменка оставила за собой статус национального лидера. Она завоевала 2445 зачетных пунктов и идет на 18-й строчке классификации.
Костюк серьезно опередила более опытных Элину Светолину (28-е место), Даяну Ястремскую (35-е), Ангелину Калинину (50-е) и Лесю Цуренко (92-е).
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