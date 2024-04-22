Костюк уступила сопернице в финале турнира WTA 500 в Штутгарте
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Костюк уступила сопернице в финале турнира WTA 500 в Штутгарте

Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) в финале турнира WTA 500 в Штутгарте потерпела поражение от четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.

Костюк уступила сопернице в финале турнира WTA 500 в Штутгарте

Решающий матч длился 1 час 11 минут и закончился со счетом 6:2, 6:2 в пользу соперницы украинки.

На пути к финалу соревнований в Штутгарте украинка одержала три победы над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга. Костюк одержала сверхсложную победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь (№7 WTA), одержала волевую победу над американкой Кори Гауфф (№3 WTA) и победила действующую чемпионку Wimbledon чешку Маркета Вондроушова (№8 WTA).

Для Костюк это был третий в карьере финал уровня WTA и второй в этом году. В начале марта она уступила британке Кэти Бултер в решающем матче турнира WTA 500 в американском Сан-Диего.

Единственным титулом в активе Костюка остается победа на турнире WTA 250 в Остине 2023 года.

Дойдя до финала турнира в Штутгарте, Марта поднялась на 21-е место в рейтинге WTA — это ее личный рекорд.

Марта Костюк на турнире WTA 500 в Штутгарте

Костюк является единственной украинкой в Штутгарте. Она начала турнир с победы в 3-часовом матче над немкой Лаурой Зигемунд, а в 1/8 финала совершила камбэк против седьмой ракетки мира Цинь Вэнь Чжэн.

В четвертьфинале Марта встретилась с действующей чемпионкой US Open Коко Гофф.

Это была третья встреча в матче основной сетки WTA. В двух предварительных поединках победила американка.

В полуфинале Костюк встретится чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой из Чехии.

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