Українська тенісистка Марта Костюк (№27 WTA) у фіналі турніру WTA 500 у Штутгарті зазнала поразки від четвертої ракетки світу Олени Рибакіної з Казахстану.

Костюк поступилася суперниці у фіналі турніру WTA 500 у Штутгарті

Вирішальний матч тривав 1 годину 11 хвилин і закінчився з рахунком 6:2, 6:2 на користь суперниці українки.

На шляху до фіналу змагань у Штутгарті українка здобула три поспіль перемоги над тенісистками з топ-10 світового рейтингу. Костюк здобула надскладну перемогу над китаянкою Чжен Ціньвень (№7 WTA), здобула вольову перемогу над американкою Корі Гауфф (№3 WTA) та перемогла чинну чемпіонку Wimbledon чешку Маркету Вондроушову (№8 WTA).

Для Костюк це був третій у кар'єрі фінал рівня WTA та другий цього року. На початку березня вона поступилася британці Кеті Бултер у вирішальному матчі турніру WTA 500 в американському Сан-Дієго.

Єдиним титулом в активі Костюк залишається перемога на турнірі WTA 250 в Остіні 2023 року.

Дійшовши до фіналу турніру в Штутгарті, Марта піднялась на 21-ше місце в рейтингу WTA — це її особистий рекорд.

Марта Костюк на турнірі WTA 500 у Штутгарті

Костюк є єдиною українкою в Штутгарті. Вона розпочала турнір з перемоги у 3-годинному матчі над німкенею Лаурою Зігемунд, а в 1/8 фіналу здійснила камбек проти сьомої ракетки світу Цінь Вень Чжен.

У чвертьфіналі Марта зустрілася з чинною чемпіонкою US Open Коко Гофф.

Це була їхня третя зустріч у матчі основної сітки WTA. У двох попередніх поєдинках перемогла американка.