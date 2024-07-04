Украинская теннисистка Костюк победно вышла в третий круг Уимблдона-2024

Марта Костюк повторила свое лучшее достижение — вышла в третий круг одиночного разряда Уимблдона (впервые сделала это в 2023 году). В чрезвычайно напряженном противостоянии украинка взяла верх над Дарьей Савиль – 4:6; 7:6 (7:2).
Главные тезисы
- Марта Костюк и Даяна Ястремская продемонстрировали отличные результаты на Уимблдоне-2024, победив в третьем круге своих соперниц.
- Костюк повторила свое лучшее достижение, выйдя в третий круг турнира, победив в напряженном противостоянии Дарью Савиль.
- Даяна Ястремская также добилась успеха, обыграв Варвару Грачову и впервые выйдя в 1/16 финала Уимблдона.
- Результаты украинских теннисисток на Уимблдоне-2024 вызывают восхищение, показывая высокий уровень игры и уверенность в себе на кортах.
- Костюк и Ястремская готовятся к новым вызовам, встречаясь с опытными соперницами на следующих этапах турнира.
Костюк вырвала победу у австралийки на Уимблдоне-2024
Во втором сете Марта проигрывала — 1:4, 2:5… Савиль трижды подавала на матч!
В решающей партии киевлянка сразу захватила инициативу, повела 4:1, в девятом гейме заработала матч-бол на подаче соперницы, но не смогла его реализовать.
В десятом, уже на своей подаче, имела — 40:0, тройной матч-бол! Дарья сравняла, для победы над австралийкой Марти понадобились еще два матч-бола. Впрочем, главный результат — 6:4.
Как прошел матч Даяны Ястремской
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг Уимблдона в 2024 году.
Ястремская встречалась с Варварой Грачевой, которая в 2023 году сменила гражданство с русского и теперь представляет Францию.
Это была уже вторая встреча теннисисток. Ястремская обыграла Грачеву на этой же стадии на Australian Open в январе 2024 года.
В третьем круге Уимблдонского турнира украинка встретится в поединке с хорваткой Донной Векич (№37 WTA).
Ястремская стала первой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала Уимблдонского турнира. Ранее соревнования покинула Юлия Стародубцева, не сумевшая преодолеть второй раунд. Тогда она проиграла новозеландке Лулу Сан.
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