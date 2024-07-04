Украинская теннисистка Ястремская победила россиянку на турнире в Уимблдоне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг Уимблдона в 2024 году.
Главные тезисы
- Даяна Ястремская победила Варвару Грачеву на турнире Уимблдон в трех сетах.
- Элина Свитолина также одержала победу на Уимблдоне-2024, обыграв Магду Линетт.
- Свитолина продемонстрировала высокий уровень игры и перспективы на турнире.
- Ястремская и Свитолина представляют Украину на высоком уровне в мировом теннисе.
Как прошел матч Даяны Ястремской
Ястремская встречалась с Варварой Грачевой, которая в 2023 году сменила гражданство с русского и теперь представляет Францию.
Как известно, игра длилась 2 часа и 40 минут. В конечном итоге украинка победила соперницу в трех партиях со счетом 3:6, 6:4, 7:6. После матча россиянка ждала украинку под сеткой для рукопожатия, но Ястремская отказалась от этого и предложила удариться ракетками. Украинская спортсменка пожала руку только рефери.
Это была уже вторая встреча теннисисток. Ястремская обыграла Грачеву на этой же стадии на Australian Open в январе 2024 года.
В третьем круге Уимблдонского турнира украинка встретится в поединке с хорваткой Донной Векич (№37 WTA).
Ястремская стала первой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала Уимблдонского турнира. Ранее соревнования покинула Юлия Стародубцева, не сумевшая преодолеть второй раунд. Тогда она проиграла новозеландке Лулу Сан.
Свитолина одержала первую победу на Уимблдоне-2024
Матч Элины Светолиной против Магды Линетт (44 ракетка мира) длился 2 часа 40 минут.
В первом сете украинка одержала победу 7:5, но потеряла преимущество во втором, закончившемся со счетом 6:7 (9) в пользу польки.
В решающем, третьем сете, Свитолина на классе дожила соперницу и выигрыш 6:3. Всего украинка совершила 6 эйсов, допустила одну двойную ошибку и использовала 4 из 10 брейкпойнтов.
Во втором круге Уимблдона 21-я ракетка мира Элина Свитолина встретится с немкой Юле Нимайер (90 в рейтинге WTA).
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